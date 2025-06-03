三大法人再賣超11.7億元 百億護盤主力不是外資

台積電（2330）3日股東會釋出正面消息，台股電子族群士氣受提振，機器人、老AI、PCB、散熱等相關類股紛紛走強，加上金管會兩招救援壽險業，國泰金（2882）、中信金（2891）、富邦金（2881）等連袂揚升，激勵集中市場指數盤初一度攀上21,303.21點、強彈300.5點；惟權值重兵中華電（2412）開盤不到1小時即轉跌，緯創（3231）、精成科（6191）、日月光投控（3711）等盤中也陸續翻黑，加上尾盤賣單加重調節鴻海（2317）、彬台（3379）、保勝光學（6517）、世界（5347）等，使得終場指數漲點縮減至124.22點、收21,126.93點，但仍成功收復5日線，總成交值增至3,502.79億元，三大法人續賣超11.72億元。

統計三大法人3日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超133.54億元，投信買超126.42億元；自營商賣超（合計）4.6億元，包含自營商（自行買賣）買超2.92億元、自營商（避險）賣超7.52億元。其中，外資連5賣，投信連11買，自營商連2賣。

統計集中市場3日成交值前5大個股，股價全面收高，依序為：台積電漲0.42%、收950元，成交值248.77億元，成交量25,995張；奇鋐漲4.77%、收659元，成交值112.49億元，成交量17,117張；國泰金漲5.79%、收63.9元，成交值109.01億元，成交量175,833張；中信金漲2.87%、收43元，成交值91.32億元，成交量214,241張；聯發科漲1.19%、收1,275元，成交值71.67億元，成交量5,609張。

統計3日集中市場成交量超過10萬張個股共有7檔，金融即占4位，股價僅台泥1檔收低。依成交量排序分別為：中信金漲2.87%、收43元，成交量214,241張；國泰金漲5.79%、收63.9元，成交量175,833張；永豐金漲0.88%、收22.9元，成交量149,342張；南亞科漲0.11%、收45.85元，成交量148,934張；群益台灣精選高息漲1.37%、收22.19元，成交量142,235張；台泥跌3.07%、收26.85元，成交量106,795張；凱基金漲2.05%、收17.4元，成交量102,693張。