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台積電收950元、上漲4元 這檔概念股飆漲停最搶眼

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電（2330）股東會3日召開，股價卻是開高走低的表現，終場僅上漲4元，收在950元，漲幅0.42%，台積電概念股表現不一，但以上漲居多，其中漲勢最強的是衝上漲停230元的達興材料（5234），另外，弘塑（3131）則是上漲6.47%，以1,235元收盤。

台積電今年股東會是魏哲家以董事長身分主持的第一場股東會，他表示，今年又會是台積電穩健成長的一年，全年營收預計成長近中段二十位數百分比，同時強調，台積電身處在極佳位置，能以差異化技術應對5G、AI和HPC等產業大趨勢的成長。

魏哲家回答股東提問，提到人形機器人、AI已有成果，現在開始反映在財報上，他指出，人形機器人晶片訂單很好，現在已經開始不必等2026~2027年才開始，現在就會反映在財報上。

至於股東關注的AI發展，魏哲家表示，在法說會上就說過全世界的AI公司都是要和台積合作，客戶對我們信心足夠，沒有其他考量都會用台積電；我們責任就是要給客人足夠晶片今天正在努力中、這也表示產能還不夠；他強調，現在就看到成果，謝謝股東支持，多買股票就不會錯。

台積電早盤以960元開出，上漲14元，股價開高後一度衝達965元，上漲19元，終場則是收在950元，上漲4元， 漲幅0.42%；魏哲家直言人形機器人、AI已有成果，且產能還不夠，激勵相關的機器人、AI股的表現外，台積電供應鏈也有表態的公司。

達興材料以210元開高，盤中衝上漲停230元鎖到收盤，表現最為亮眼；另外，弘塑以1,180元開高一度衝達1,245元，終場收在1,235元，上漲75元，漲幅6.47%；亞翔、京元電子收漲漲幅逾3%。

股東會 台積電

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