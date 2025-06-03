台股上漲124點收21,126點 台積電上漲4元收950元

台股3日反彈，早盤以21,126.7點開出，終場收21,126.93點，上漲124.2點，漲幅0.59%，成交量3,502.8億元。櫃買則收222.5點，上漲0.46點，台積電（2330）收950元，上漲4元。

盤面上以類股來看，以電子零組件、電腦周邊、金融保險、綠能環保、電機機械、生技、半導體較為強勢，另外則以水泥、數位雲端、造紙、油電燃氣、橡膠、汽車、電子通路等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有，奇鋐（3017）、國泰金（2882）、中信金（2891）、台燿（6274）、聯發科（2454）、台光電（2383）、貿聯-KY（3665）、南亞科（2408）、富喬（1815）、金像電（2368）、萬海（2615）、陽明海運（2609）、富邦金（2881）、緯穎（6669）、台達電（2308）等。

而量大弱勢的則有，中華電（2412）、中租-KY（5871）、台灣大（3045）、可成（2474）、日月光投控（3711）、台泥（1101）、華星光（4979）、第一金（2892）、智邦（2345）、力旺（3529）、寶一（8222）、保勝光學（6517）、大聯大（3702）、遠傳（4904）等。

統一投顧表示，川普上週宣布6月4日起對鋼鋁課徵之關稅調高至50%，然川普與習近平預計將於本週通話，市場抱持樂觀期待。5月新台幣單月升值逾7%，將影響本週起陸續公告之5月營收；雙王台積電、大立光分別將今日及本週五舉行股東常會，台積電將維持對產業正向看法。

台股技術面，回測季線支撐，由於短期均線呈蓋頭反壓，研判指數將在月、季線間震盪測試，操作建議選股不選市。選股方向仍以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，推薦族群聚焦：AI概念股、航運族群、資產營建、軍工、重電及能源相關等。