透過元大證券布局美股 ETF抽機票及住宿

隨著全球金融市場日新月異，投資人尋求更多元與高效率的投資工具已成為趨勢。透過證券複委託，投資人可輕鬆進入美國市場，尤其是以ETF（指數股票型基金）為代表的投資工具，因具有多項優勢，成為許多人在投資上的重要選擇。

ETF投資，通常為被動式管理，追蹤特定指數，管理費用也相對較低，同時ETF可在集中市場上像股票一樣買賣，具有高流動性與高透明度，提供投資人更大的操作彈性。同時，美股ETF廣泛涵蓋各產業，並根據追蹤標的大致可分為「市場大盤型」、「科技產業型」、「醫療生技型」、「能源原物料型」、「金融產業型」與「消費產業型」等幾大類。

每種類型在市場中的熱門程度和受投資人關注度也有所不同，不同類型的ETF可協助投資人分散風險，達成資產配置目標，不論想要進行長期或短期投資，都可以找到適合的ETF標的。

元大證券的複委託平台提供多元的美股ETF選擇，滿足不同投資人的配置需求。像是想掌握整體市場表現的投資人，常會選擇追蹤S&P 500指數的ETF，例如VOO、SPY或IVV，這類型ETF涵蓋科技、醫療、金融、消費與工業等主要產業，適合做為分散風險、掌握市場脈動的核心資產。

若對科技產業感興趣，可以參考像QQQ（追蹤Nasdaq-100指數）、VGT（Vanguard資訊科技類股）或XLK（SPDR科技類股）等ETF，這些產品反映美國資訊科技、人工智慧與雲端運算等領域的成長趨勢，深受看好科技創新潛力的投資人青睞。還有更多聚焦於其他特定產業的ETF，有興趣的投資人可以下載元大證券投資先生APP自由探索。

元大證券為支持投資人多元海外資產配置與長期投資，自2025年5月1日起至10月31日止（以美股交易時間為基準），加碼推出「美股ETF月月抽豪禮」活動。凡於活動期間買入美股ETF（不含美股個股），單筆交易金額每滿10,000美元即有1次抽獎機會。豪禮有星宇商務艙日本雙人來回機票與漢來日月行館雙人房住宿券，投資同時享受驚喜回饋！投資人可依按照不同投資目標選擇適合投資標的。