幣託遭駭敲警鐘！安控反攻掀漲停潮 哲固人氣最夯

台積電（2330）法說登場，股價重返5日線上，帶動台股反彈士氣，此外，國內知名虛擬貨幣交易所幣託傳出遭駭客攻擊，損失美金1150萬元，休憩多日的安控族群趁勢而起，天鉞電（5251）、昇銳（3128）、陞泰（8072）、晟鈦（3229）早盤快攻漲停鎖死，哲固（3434）放量大漲6%，成為盤面多頭主力之一。

國內知名虛擬貨幣交易所「幣託」近日傳出遭駭客入侵，駭客盜轉約1,150萬美元資金（約合新台幣3.4億元）。幣託於6月2日發出聲明指出，近期進行錢包系統升級與資產移轉作業時，舊熱錢包在調度資金過程中遭到駭客攻擊。

公司已於第一時間啟動緊急應變機制，迅速將平台資產轉移至新錢包並成功阻斷駭客行動，防止損失進一步擴大，並強調不影響用戶資產安全與平台正常運作，目前已委託專業資安公司進行深入調查與追蹤，將全力查明駭客來源與攻擊手法。此事件也再次凸顯虛擬貨幣平台在資安防護上的挑戰與重要性。

此外，520過後，安控族群多頭紛紛偃旗息鼓，且多檔列入注意股與處置股。其中，天鉞電於6月2日遭櫃買中心列為注意股，主因在近六個營業日內（截至前一交易日），其當日沖銷（Day Trading）成交量占總成交量高達83.12%，而前一交易日的比率也達77.18%，顯示短線交易極為活躍。

而哲固同日也被列入注意股，其近六個營業日內的當沖成交量比重為76.06%，而前一交易日更高達77.34%，亦屬高頻當沖個股。

此外，昇銳於5月28日被列入注意股，主因近六個營業日累積周轉率達97.44%，顯示股東換手率極高，另單日周轉率達25.8%，當沖成交量占比近六日達64.81%，前一交易日更高達74.94%。而陞泰則早於5月22日被證交所列入注意股，主因5月21日的當沖成交量占該日總成交量比率高達84.34%，且近六個營業日的當沖成交量占比也達74.73%。

整體來看，這些個股的當沖比重及周轉率皆處於高檔。

股價表現上，天鉞電、陞泰、哲固皆呈現4月狂飆、5月休憩勢態。其中，天鉞電4月飆升91.94%，5月回調5%，5月21日至6月2日止，下跌約6.5%；昇銳4月漲10.57%、5月續漲27.69%，5月21日至6月2日止，上漲約15.62%；陞泰4月勁揚77.05%，5月回調5.97%，5月21日至6月2日止，下跌約4.67%；晟鈦4月下跌16.12%，5月強升24.71%，5月21日至6月2日止，上漲約7.58%；哲固4月大漲72.01%，5月回落17.01%，5月21日至6月2日止，下跌約11.58%。