快訊

Sony政策大轉彎！Xperia 1 VII採「代工生產」 自家生產手機改全外包

取消葉伊恬參賽資格槓上體育署 桌協楊正雄桌壇極高地位曝光

一天只吃一餐卻瘦不下來？醫揭「代謝快熄火」警訊：身體根本不敢燃燒

AI 趨勢助攻 台股主動基金長線商機香

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

輝達公布財報後，儘管晶片出口限制帶來短期雜音，但AI發展的潛力備受看好，市場關注其AI業務動能可否續強，帶動相關供應鏈表現。法人指出，在AI浪潮的推動下，晶圓代工龍頭及其上下游產業鏈受惠明顯，帶動相關類股如ODM類股、伺服器零組件等表現，後續動能仍值得持續觀察。

台股基金方面，以近一年績效來看，台新台灣中小、凱基台灣精五門、瀚亞高科技、台中銀大發、富邦精銳中小、台中銀台灣優息、安聯台灣科技、元大多多、台中銀數位時代等基金，績效介於2.0%~11.7%之間，皆優於台股大盤。

凱基台灣精五門基金經理人鄭羽庭表示，在第1季財報優於市場預期下，預估第2季的企業財報將與第1季表現相當，但地緣政治與美國關稅政策仍具不確定性，企業在營運上的策略將趨於保守，以降低外部風險所帶來的衝擊。

鄭羽庭認為，近期匯率波動，部分出口產業競爭力下滑，導致企業獲利承壓，但絕大部分企業的獲利能力並無明顯轉弱的跡象，加上美國廢除AI晶片出口管制規定，並宣告大膽且包容的策略與信用國家一起共享美國AI技術，有助台灣AI相關供應鏈之股價持續受惠。

鄭羽庭分析，台股先前的大修正，導致市場情緒趨於悲觀，但也為長線投資人提供潛在買入機會。隨著AI題材長期發展趨勢不變，台股後市表現仍具有發展潛力，投資人不妨聚焦具成長動能且波動幅度相對低的主動型基金，參與台股長期成長紅利。

財報 台股 AI

延伸閱讀

00918、00919是「硬撐不降息」嗎、投信考量為何？專家五點分析：散戶心態不願賠錢出場

外資砍台股…一天狂賣538億元 國家隊救援

台股ETF 受益人數創新紀錄

就市論勢／高股息績優股 搶鏡

相關新聞

台積電股東會登場 股價與大盤同時回魂

儘管美國總統川普升級與中國的關稅緊張、提高鋼鋁進口關稅，但美國四大指數周一全面翻紅，其中費城半導體指數漲幅達1.57％。...

台股開高123點 台積電今日股東會開盤漲14元

台股3日開盤指數上漲123.99點，開盤指數為21,126.7點。台積電（2330）開盤價960元，上漲14元。

美國例外論受質疑 法人：雞蛋不要全放美國這籃子裡

近期美國例外論受到質疑，反倒讓歐股、日股等非美資產再度獲投資人青睞；其中，日本股市因企業治理改革成效顯著，正迎來新一波投...

外資砍台股…一天狂賣538億元 國家隊救援

台股昨（2）日因美中貿易爭端再起加上中央銀行宣布要抓炒匯禿鷹，外資狂賣538億元，衝擊台股開低走低，跌破月線，並一度大跌...

股東會前行情失靈 台積市值失守25兆元

晶圓代工龍頭台積電今（3）日將舉行股東會，惟昨（2）日股東會前行情失靈，股價開低走低，終場收在當日最低價946元，單日市...

就市論勢／高股息績優股 搶鏡

台股昨（2）日受美中貿易談判再次陷入僵局影響，造成台股6月開盤首日摜破月線支撐，權值股僅部分電信股及金融股上漲，整體走勢偏弱，指數回測60日均線支撐，後續盤勢須留意川普及貿易戰動態。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。