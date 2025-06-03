AI 趨勢助攻 台股主動基金長線商機香

輝達公布財報後，儘管晶片出口限制帶來短期雜音，但AI發展的潛力備受看好，市場關注其AI業務動能可否續強，帶動相關供應鏈表現。法人指出，在AI浪潮的推動下，晶圓代工龍頭及其上下游產業鏈受惠明顯，帶動相關類股如ODM類股、伺服器零組件等表現，後續動能仍值得持續觀察。

台股基金方面，以近一年績效來看，台新台灣中小、凱基台灣精五門、瀚亞高科技、台中銀大發、富邦精銳中小、台中銀台灣優息、安聯台灣科技、元大多多、台中銀數位時代等基金，績效介於2.0%~11.7%之間，皆優於台股大盤。

凱基台灣精五門基金經理人鄭羽庭表示，在第1季財報優於市場預期下，預估第2季的企業財報將與第1季表現相當，但地緣政治與美國關稅政策仍具不確定性，企業在營運上的策略將趨於保守，以降低外部風險所帶來的衝擊。

鄭羽庭認為，近期匯率波動，部分出口產業競爭力下滑，導致企業獲利承壓，但絕大部分企業的獲利能力並無明顯轉弱的跡象，加上美國廢除AI晶片出口管制規定，並宣告大膽且包容的策略與信用國家一起共享美國AI技術，有助台灣AI相關供應鏈之股價持續受惠。

鄭羽庭分析，台股先前的大修正，導致市場情緒趨於悲觀，但也為長線投資人提供潛在買入機會。隨著AI題材長期發展趨勢不變，台股後市表現仍具有發展潛力，投資人不妨聚焦具成長動能且波動幅度相對低的主動型基金，參與台股長期成長紅利。