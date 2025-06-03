美國例外論受質疑 法人：雞蛋不要全放美國這籃子裡

近期美國例外論受到質疑，反倒讓歐股、日股等非美資產再度獲投資人青睞；其中，日本股市因企業治理改革成效顯著，正迎來新一波投資契機。中租基金平台總經理蘇皓毅重申今年初所提，今年投資人的資產配置策略，就是信賴扣款機制，掌握「分散投組、分批進場、適度停利」的金三角投資策略，不要將雞蛋全放在美國這個籃子裡。

美國擬施行的對等關稅政策，遭美國國際貿易法院認為此為國會權力，總統無權單方面改變。川普政府後續上訴反制，對等關稅施行與否將有一段時間拉鋸攻防。基於關稅影響，市場共識（IBES）對東證指數今年EPS成長率預期已從年初的9%下調至6%，但美日貿易摩擦重點在汽車與其零組件、鋼鐵、與農產品，受影響層面並不多，若未來因關稅影響導致EPS下調，影響層面應較為有限。

值得關注的是，日本企業治理改革成效超乎預期。自2023年東證交易所推動公司治理改革以來，股票回購、減少交叉持股、增加股利配發等，已為公司決策層接受，而公司治理佳的企業，亦被投資人認可，反映於股價上。截至5月15日，日企宣布的股票回購總額高達8.5兆日元，已超越去年4-6月創下的6.9兆日元紀錄。

「在美國關稅導致不確定性增加的情況下，仍有如此亮眼的數據，顯示企業改革的進展比預期快速，」蘇皓毅分析。經濟產業省最新發布的併購指南，將加快日本股市以公平和透明的方式進行整合，高盛認為在併購中保護小股東權利，並確保及時披露訊息，以便小股東判斷交易的公平性等指導原則，可加速日本併購交易，並將成為客戶今後的投資主題之一。

債市方面，5月20日二十年期日債拍賣狀況不佳，導致殖利率上行，但興業證券分析認為日債殖利率上升集中在超長期債券，10年期日債和美債利率的走勢、漲幅基本一致，利率上行壓力或來自美債市場的傳導。截至2024年第4季度，日本央行在日債持有占比為46.3%，較2023年第1季高點僅下降1%，主要減持2年期日債，超長期債券的持有金額仍保持增長趨勢。

近期不少國人在外幣持有上偏好日幣，蘇皓毅建議投資日股不妨以「日幣扣款」選擇日圓計價、偏向內需產業的策略價值型基金，「不應忽視日本股市所能帶來的潛在收益及分散投組波動的效果。」目前中租基金平台全站已有超過55檔日圓計價基金，除了日股，還有債券型、多重資產型、全球股票型、科技股票型等各種非美資產基金，非常適合滿手日幣的民眾進行投資，且目前全站基金「申購0手續費」優惠實施中，投資人可善加利用。