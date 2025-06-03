快訊

Sony政策大轉彎！Xperia 1 VII採「代工生產」 自家生產手機改全外包

取消葉伊恬參賽資格槓上體育署 桌協楊正雄桌壇極高地位曝光

一天只吃一餐卻瘦不下來？醫揭「代謝快熄火」警訊：身體根本不敢燃燒

美國例外論受質疑 法人：雞蛋不要全放美國這籃子裡

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
中租投顧總經理蘇皓毅。中租投顧／提供
中租投顧總經理蘇皓毅。中租投顧／提供

近期美國例外論受到質疑，反倒讓歐股、日股等非美資產再度獲投資人青睞；其中，日本股市因企業治理改革成效顯著，正迎來新一波投資契機。中租基金平台總經理蘇皓毅重申今年初所提，今年投資人的資產配置策略，就是信賴扣款機制，掌握「分散投組、分批進場、適度停利」的金三角投資策略，不要將雞蛋全放在美國這個籃子裡。

美國擬施行的對等關稅政策，遭美國國際貿易法院認為此為國會權力，總統無權單方面改變。川普政府後續上訴反制，對等關稅施行與否將有一段時間拉鋸攻防。基於關稅影響，市場共識（IBES）對東證指數今年EPS成長率預期已從年初的9%下調至6%，但美日貿易摩擦重點在汽車與其零組件、鋼鐵、與農產品，受影響層面並不多，若未來因關稅影響導致EPS下調，影響層面應較為有限。

值得關注的是，日本企業治理改革成效超乎預期。自2023年東證交易所推動公司治理改革以來，股票回購、減少交叉持股、增加股利配發等，已為公司決策層接受，而公司治理佳的企業，亦被投資人認可，反映於股價上。截至5月15日，日企宣布的股票回購總額高達8.5兆日元，已超越去年4-6月創下的6.9兆日元紀錄。

「在美國關稅導致不確定性增加的情況下，仍有如此亮眼的數據，顯示企業改革的進展比預期快速，」蘇皓毅分析。經濟產業省最新發布的併購指南，將加快日本股市以公平和透明的方式進行整合，高盛認為在併購中保護小股東權利，並確保及時披露訊息，以便小股東判斷交易的公平性等指導原則，可加速日本併購交易，並將成為客戶今後的投資主題之一。

債市方面，5月20日二十年期日債拍賣狀況不佳，導致殖利率上行，但興業證券分析認為日債殖利率上升集中在超長期債券，10年期日債和美債利率的走勢、漲幅基本一致，利率上行壓力或來自美債市場的傳導。截至2024年第4季度，日本央行在日債持有占比為46.3%，較2023年第1季高點僅下降1%，主要減持2年期日債，超長期債券的持有金額仍保持增長趨勢。

近期不少國人在外幣持有上偏好日幣，蘇皓毅建議投資日股不妨以「日幣扣款」選擇日圓計價、偏向內需產業的策略價值型基金，「不應忽視日本股市所能帶來的潛在收益及分散投組波動的效果。」目前中租基金平台全站已有超過55檔日圓計價基金，除了日股，還有債券型、多重資產型、全球股票型、科技股票型等各種非美資產基金，非常適合滿手日幣的民眾進行投資，且目前全站基金「申購0手續費」優惠實施中，投資人可善加利用。

美國 日本央行

延伸閱讀

美債降評不影響公司債評級變化 這檔投等債ETF年化配息率逾6%

關稅大限倒數5周！川普：若無迅速行動 「美國連一絲生存機會都沒有」

中國啥都不缺⋯掐住稀土換什麼？網曝是「中美實力拉鋸戰」

美國不延長關稅寬限期！PTT酸爆「你TACO啦」猜大跌後又豁免

相關新聞

台積電股東會登場 股價與大盤同時回魂

儘管美國總統川普升級與中國的關稅緊張、提高鋼鋁進口關稅，但美國四大指數周一全面翻紅，其中費城半導體指數漲幅達1.57％。...

台股開高123點 台積電今日股東會開盤漲14元

台股3日開盤指數上漲123.99點，開盤指數為21,126.7點。台積電（2330）開盤價960元，上漲14元。

美國例外論受質疑 法人：雞蛋不要全放美國這籃子裡

近期美國例外論受到質疑，反倒讓歐股、日股等非美資產再度獲投資人青睞；其中，日本股市因企業治理改革成效顯著，正迎來新一波投...

外資砍台股…一天狂賣538億元 國家隊救援

台股昨（2）日因美中貿易爭端再起加上中央銀行宣布要抓炒匯禿鷹，外資狂賣538億元，衝擊台股開低走低，跌破月線，並一度大跌...

股東會前行情失靈 台積市值失守25兆元

晶圓代工龍頭台積電今（3）日將舉行股東會，惟昨（2）日股東會前行情失靈，股價開低走低，終場收在當日最低價946元，單日市...

就市論勢／高股息績優股 搶鏡

台股昨（2）日受美中貿易談判再次陷入僵局影響，造成台股6月開盤首日摜破月線支撐，權值股僅部分電信股及金融股上漲，整體走勢偏弱，指數回測60日均線支撐，後續盤勢須留意川普及貿易戰動態。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。