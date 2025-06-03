台燿開高走高漲逾7% 外資這麼看

台燿（6274）3日股價開高走高，早盤漲幅逾7%；亞系調升其目標，上修25-27年每股稅後盈餘（EPS）至11.3/14.6/17.4，給予2026年17xPE評價，同步升目標，現在僅交易在11xPE。

統一投顧整理外資券商報告：台燿也是少數幾家能供M7/M8級CCL的廠商，今年第1季即開始供M8。券商認為5月營收可能收到匯率影響，但產業仍屬供不應求的狀態。券商上修第2季稼動率到超過9成，預期下半年持續暢旺，預期毛利率趨勢逐季走揚；第2至4季為：22.7%/23.3%/24%。

日本Nittobo宣布8月起低階玻纖產品漲價20%，券商認為這是反應AI伺服器專用玻纖（NE/NER/T glass）需求太強，導致內部產能挪移現象，儘管玻纖占CCL成本兩成，但此漲價不影響高階，券商持續正面看待覆蓋裡的台光電（2383）、台燿。