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台積電股東會登場 股價與大盤同時回魂

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
美股四大指數翻紅，台股開高。圖/本報系資料照片
美股四大指數翻紅，台股開高。圖/本報系資料照片

儘管美國總統川普升級與中國的關稅緊張、提高鋼鋁進口關稅，但美國四大指數周一全面翻紅，其中費城半導體指數漲幅達1.57％。台北股市今（3）日以2萬1126點、上漲逾百點開盤，昨天收盤大跌、今天召開股東會台積電，則以960元、上漲14元開盤。

台積電股價這波反彈只觸及千元就失去動力，分析師表示，台積電股東會的內容不會有什麼負面問題出現，因為現在AI的基本面還是好，但股東會內容是一回事，股價會不會漲又是一回事。

台積電4月法說會內容很正向，後續美國四大雲端業者及輝達的展望都很樂觀，但不代表股價就會有所回應，分析師表示，關稅還是關鍵，美國科技類的股價看來，仍因為觀望而震盪中。

分析師表示，台股還是在等待美國科技類股轉強，有效帶動外資回到科技類股、做多台股，台積電股價才會有較大的走揚空間。

另外，值得注意的是，美國公布5月ISM製造業PMI（採購經理人指數）為48.5，低於市場預期的49.3；出口訂單、進口、存貨大幅下降，恐怕顯示的是提前拉貨動作基本結束

法人指出，5月製造業PMI數據且低於預期，透露出比整體數據更悲觀的訊息。整體而言，從出口訂單、進口、存貨等三大子項大幅下降的現象，推斷關稅戰前後以來的拉貨動作不只是放緩、而應該結束了，5月12日美中聯合聲明、給市場帶來希望的最大兩個經濟體，在貿易戰上和緩的利多實際上並沒有那麼「利多」。

股東會 美國 台積電

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