台股開高123點 台積電今日股東會開盤漲14元

台股3日開盤指數上漲123.99點，開盤指數為21,126.7點。台積電（2330）開盤價960元，上漲14元。

群益投顧表示，美國大而美法案內容繁雜，其中，899條款將針對不公平租稅條件國家之政府、機構、個人課徵最高20%稅率，恐導致在美外資大量撤離；因茲事體大，參議院民主黨與部分共和黨議員皆表態將對該法案逐條審議。對等關稅持續在美司法對抗、川普宣布鋼鋁關稅加徵至50%、美中貿易摩擦升溫等，多重不確定性因素疊加，使台股近期弱勢震盪。

不過，美方希望五周內完成貿易談判，關稅議題可望最快7月底前塵埃落定。台灣經濟體質穩健無虞，最大影響台股變數依舊為國際政經局勢；今日台積電召開股東會，美國投資與中東設廠將成為市場關注焦點。投資建議選股不選市，選擇基本面佳、未來營運展望樂觀的個股靈活操作。

操作題材可留意：

1.WWDC即將登場─Apple全球開發者大會（WWDC）將於6月9日至13日登場，預計發表iOS 19、macOS 16、watchOS 12等全新作業系統，並介紹Apple Intelligence全新功能，市場預期將同步宣布跨平台RCS訊息導入端對端加密(E2EE)功能；其中，iOS 19 自 iOS 7以來最大規模系統改版，成為這次WWDC最大亮點。

2.輝達將以B30晶片鞏固中國市場─輝達為突破美國AI晶片銷陸禁令以鞏固中國大陸市場，正開發新款符合美方規範降規版AI晶片B30，採用最新一代Blackwell架構，不用高頻寬記憶體（HBM）和台積電先進封裝技術，更首度允許當地客戶串連多組晶片，打造效能更高的運算叢集，計劃2025年生產超過100萬組B30。

周一（2日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,305.48點，上漲35.41點、漲幅0.08%；S&P500指數上漲0.41%；那斯達克指數上漲0.67%；費半指數上漲1.57%。台積電ADR漲0.76%，收在194.84美元，較台北交易溢價23.4%。

大型科技股上漲，推動美國股市周一的6月首日交易走高。Meta Platforms股價上漲3.6%和NVIDIA攀升1.7%的提振，科技股集中的那斯達克綜合指數漲勢較強。美國公債殖利率上揚，據Tradeweb的數據，美國10年期公債殖利率報4.461%，高於周五的4.418%。

三大法人周一集中市場合計賣超546.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超538.6億元，投信買超97億元，自營商（自行買賣）賣超25億元，自營商（避險）賣超80.3億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少114口至3,881口，其中，外資淨空單減少1,621口至45,393口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,344口至493口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在22,000點，週賣權最大OI落在20,500點 ; 月買權最大OI落在23,500點，月賣權最大OI落在20,400點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.92下降至0.77。VIX指數上升0.05至26.89。外資台指期買權淨金額-0.12億元 ; 賣權淨金額-0.97億元。整體選擇權籌碼面偏空。