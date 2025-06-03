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股東會前行情失靈 台積市值失守25兆元

經濟日報／ 記者鐘惠玲崔馨方／台北報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（3）日將舉行股東會，惟昨（2）日股東會前行情失靈，股價開低走低，終場收在當日最低價946元，單日市值蒸發5,445.8億元，總市值跌破25兆元大關，降至24.53兆元。

外資昨天大舉賣台積電逾1.3萬張，是近一個多月來最大賣超量，連二賣。台積電昨日股價下跌2.17％或21元，以946元作收，下探5月12日以來低點。台股昨天重挫344點，台積電一檔即占跌點約170點。

高盛半導體產業分析師呂昆霖趕在台積電股東會前發布報告，預估台積電今年上、下半年美元營收年增率各為38％與17％，今、明年營收將成長26％、14％，毛利率分別為56.8％、54.7％，給予「買進」評等，目標價1,145元。

近期川普有意半導體關稅陰霾未解，加上新台幣急升讓電子業毛利率面臨壓力，小股東期盼今天台積電股東會上，董事長魏哲家率領的經營團隊能說明台積電近況，以及因應各項外在環境挑戰的作法。

台積電在4月的法說會曾提到，維持對2025全年營收的展望，若以美元計價，全年營收預計成長接近中段二十位數百分比（約24%至26%），有信心今年成長幅度可繼續超越晶圓製造2.0產業整體成長。

股東會 台積電

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