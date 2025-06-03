外資砍台股…一天狂賣538億元 國家隊救援

台股昨（2）日因美中貿易爭端再起加上中央銀行宣布要抓炒匯禿鷹，外資狂賣538億元，衝擊台股開低走低，跌破月線，並一度大跌406點失守季線，尾盤國家隊進場拉抬金融股，終場收在21,002點，驚險守住21,000點大關，下跌344點。

外資在5月初新台幣匯率急升後連買台股11天，累計買超達2,164.9億元，但19日起賣超多於買超，昨天更一舉大賣538.6億元，為今年來第四大賣超，已連四賣、累計賣超855.9億元。不過，外資在期現貨未同步偏空，期貨淨空單減少1,621口至45,393口。

富邦投顧董事長陳奕光分析，外資賣超除與央行抓炒匯禿鷹相關，另兩個原因可能是反映端午長假賣壓，以及昨日陸股沒開盤，將賣壓相對集中在台股。

外資大賣超，國家隊趕忙進場護持，投信買超擴大至97億元、今年來第四大買超，連十買、累計買超428.6億元；八大公股行庫也由賣轉買超91.4億元，為今年來第十大。自營商由買轉賣超105.3億元，合計三大法人賣超546.9億元。

台股昨日開低走低，盤中一度殺破季線，靠國家隊進場才回到季線之上，終場下跌344點收21,002點，再度低於4月2日川普關稅缺口，成交量縮至3,579億元。盤面上，台積電（2330）、鴻海等權值股壓盤，抗跌族群包括防疫、軍工、資安、航運、金融等。千金股跌多漲少，檔數維持16檔不變。

綜合陳奕光、台新投顧副總經理黃文清看法，加權指數從4月9日低點17,306點反彈到5月21日高點21,879點，反彈高達4,573點，短線反彈幅度大，加上還有關稅戰、匯率升值恐侵蝕企業獲利等不確定性，近期回檔是正常現象。

不過，就技術線型來看，KD值已進入低檔區，指數有機會先蹲後跳，預期6月的箱型區間在20,900點至22,000點之間。

短線需觀察季線能否有效守住，若能守住，6月有機會上看22,000點，因法人布局長投時間點落在6月、上市櫃公司股東會進入高峰期，對台股有一定支撐。