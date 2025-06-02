台指期夜盤衝高百點、最高見21,027點 買盤回籠遇賣壓

台股期貨夜盤2日反彈，市場人氣明顯回升。截至晚間十點，台指期報20,880點，漲10點、漲幅0.04%，盤中最高衝上21,027點後遭遇賣壓而震盪，最高上彈157點，低點則落在20,830點，高低差197點。

截至晚間10點，由盤中走勢觀察，夜盤以20,881開高後震盪整理，最低點則落在平盤下20,830點，但隨後買盤積極進場，帶動指數一路上攻，大約於九點後突破關鍵壓力位，最高點觸及21,027點，展現多方反撲力道。成交量在衝高過程中急劇放大，單筆大單成交明顯增多，顯示多頭勢力積極推進。

法人期貨分析師表示，台指期夜盤今日呈現多頭反撲、量能增溫態勢，後市能否延續反彈動能，建議後續關注美國總統川普關稅政策的法院裁決，而全球貿易局勢可能出現更多轉折，同時本周將接連出爐美國就業報告、歐洲央行利率決議等，指數將於震盪整理。

另外，美國國際貿易法院裁定川普對等關稅違憲後，司法部上訴暫緩裁決執行，加上美中的貿易談判再次陷入僵局，不只美方控訴中方違反瑞士所簽協定，中方也認為美方已違反雙方元首通話的共識也破壞瑞士經貿會的協定，且川普在30日也調升鋼鋁關稅，故市場為後續的關稅戰感到擔憂。