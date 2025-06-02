就市論勢／高股息績優股 搶鏡
盤勢分析
台股昨（2）日受美中貿易談判再次陷入僵局影響，造成台股6月開盤首日摜破月線支撐，權值股僅部分電信股及金融股上漲，整體走勢偏弱，指數回測60日均線支撐，後續盤勢須留意川普及貿易戰動態。
近期美中貿易談判爭議出現，新一輪政策與企業供應鏈調整可能對上市櫃企業股價構成挑戰，加上近期外資空單持續增加、新台幣升值影響5月企業財報等，不過，台積電（2330）、大立光將分別在3日、6日舉行股東常會，有機會釋出利多提振市場氣氛，建議投資人選股方向以高股息績優股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔。
投資建議
現階段台股基本面無多大變化，仍舊看好AI長期動能仍在，基期相對低的AI績優股及邊緣AI受惠股值得注意，另外，適逢6月進入除權息旺季，通常會釋出利多展望，預料股息題材及除息行情將使年初以來追逐股息熱潮持續，人氣暫歇的台股高股息股，有機會成為6月台股主打星。
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