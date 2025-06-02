就市論勢／高股息績優股 搶鏡

經濟日報／ 孫光政（新光臺灣高股息基金經理人）

盤勢分析

台股昨（2）日受美中貿易談判再次陷入僵局影響，造成台股6月開盤首日摜破月線支撐，權值股僅部分電信股及金融股上漲，整體走勢偏弱，指數回測60日均線支撐，後續盤勢須留意川普及貿易戰動態。

近期美中貿易談判爭議出現，新一輪政策與企業供應鏈調整可能對上市櫃企業股價構成挑戰，加上近期外資空單持續增加、新台幣升值影響5月企業財報等，不過，台積電（2330）、大立光將分別在3日、6日舉行股東常會，有機會釋出利多提振市場氣氛，建議投資人選股方向以高股息績優股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔。

投資建議

現階段台股基本面無多大變化，仍舊看好AI長期動能仍在，基期相對低的AI績優股及邊緣AI受惠股值得注意，另外，適逢6月進入除權息旺季，通常會釋出利多展望，預料股息題材及除息行情將使年初以來追逐股息熱潮持續，人氣暫歇的台股高股息股，有機會成為6月台股主打星。

高股息 台股 AI

延伸閱讀

00915配息降至0.21元、00945B續穩7％票息 川普關稅風暴下的新配置思維

00961精準轉向！減碼電子、加碼長榮搶搭13％殖利率紅利

川普又變臉了…嗆中國大陸違反協議 這時候台股該買還是賣？

中美貿易緊張升溫 台股跌344點保住季線

相關新聞

外資砍台股…一天狂賣538億元 國家隊救援

台股昨（2）日因美中貿易爭端再起加上中央銀行宣布要抓炒匯禿鷹，外資狂賣538億元，衝擊台股開低走低，跌破月線，並一度大跌...

股東會前行情失靈 台積市值失守25兆元

晶圓代工龍頭台積電今（3）日將舉行股東會，惟昨（2）日股東會前行情失靈，股價開低走低，終場收在當日最低價946元，單日市...

台股開戶數 續創新高

台股5月隨國際股市氛圍轉佳，在多空因素交雜中延續跌深反彈走勢，帶動股民進場意願。臺灣證券交易所昨（2）日統計，截至5月底...

就市論勢／高股息績優股 搶鏡

台股昨（2）日受美中貿易談判再次陷入僵局影響，造成台股6月開盤首日摜破月線支撐，權值股僅部分電信股及金融股上漲，整體走勢偏弱，指數回測60日均線支撐，後續盤勢須留意川普及貿易戰動態。

創新板2.0 催動群聚效應

臺灣證券交易所今年推出創新板2.0制度，創業者共創平台基金會董事長顏漏有表示，創新板特別聚焦數位經濟、AI、生技、智慧領...

台指期夜盤衝高百點、最高見21,027點 買盤回籠遇賣壓

台股期貨夜盤2日反彈，市場人氣明顯回升。截至晚間十點，台指期報20,880點，漲10點、漲幅0.04%，盤中最高衝上21...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。