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台股開戶數 續創新高
台股5月隨國際股市氛圍轉佳，在多空因素交雜中延續跌深反彈走勢，帶動股民進場意願。臺灣證券交易所昨（2）日統計，截至5月底，市場總開戶數月增2萬8,538人，攀升至1,344萬8,452人，持續改寫歷史新高紀錄趨勢並未改變。
雖然美系四大雲端服務供應商（CSP）維持強勁資本支出、輝達（NVIDIA）取得沙國大訂單、新台幣兌美元匯率強升、美債殖利率走揚等紛擾，所幸市場避險情緒降溫，台股5月強彈1,112點或5.5%，為近11個月最佳表現，吸引買盤陸續回籠。
隨多頭重新取得發球權，助長散戶進場意願。根據證交所最新資料，5月投資人新開戶數持續上揚，單月增加2萬8,538人；截至5月底，總開戶數達1,344萬8,452人，締造歷史新猷，累計今年以來增加23萬2,411人或1.7%。
觀察各年齡分布範圍，除61歲以上開戶數逆勢下滑外，其餘各族群5月同步走揚。其中，19歲以下增至58萬3,438人、月增6,794人。
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