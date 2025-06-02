創新板2.0 催動群聚效應

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
創業者共創平台基金會董事長顏漏有。聯合報系資料照
創業者共創平台基金會董事長顏漏有。聯合報系資料照

臺灣證券交易所今年推出創新板2.0制度，創業者共創平台基金會董事長顏漏有表示，創新板特別聚焦數位經濟、AI、生技、智慧領域等產業，讓創新板有機會在地形成「群聚效應」，不僅推動更多企業深化治理，也有助吸引國際人才、促進跨國併購與鏈結更多資源。

顏漏有過去是勤業眾信會計師事務所合夥人、勤業管理顧問公司總經理、德勤中國客戶及市場主管合夥人及華鴻創投集團總經理，目前推動AAMA台北搖籃計畫，擔任創業導師，並連結各項資源以公益方式輔導成長期階段創業家，已培養逾百位青年創業家。

見證過許多新創從成立到成長的他，眼見今年證交所迎來創新板2.0的制度升級，他直言，現在是台灣新創企業邁向資本市場的絕佳關鍵時刻。

顏漏有提醒，當新創的創辦者有想要走向資本市場的意識後，接下來就要有所行動，例如準備財務公開、關注利害關係人權益等等，並藉由外部資源像是證交所、承銷商及會計師的輔導，更全面檢視公司的財務、內稽內控制度。

長期與企業互動之下，顏漏有透露，目前AAMA所輔導的企業當中，預計未來三年約有30家企業有上市準備，其中不乏已經鎖定創新板為優先掛牌目標。

他舉Gogolook（6902）為例，就是藉由資本市場資源，落實治理轉型的代表公司之一，因Gogolook在申請創新板並準備上市過程，便啟動治理優化的行動，針對董事會結構進行調整，積極引入有產業、資安、金融科技背景的獨立董事，讓董事會組成更多元，並在登板後持續商業模式，開始與國家政府單位合作，跨入反詐領域打開2B商機。

今年證交所的創新板2.0制度，不僅取消合格投資人門檻、提升市場流動性，更優化創新審查制度，深化與投資人的媒合互動。顏漏有說，隨著新制上路，資本動能逐漸發酵，這幾個月交易規模、成交筆數已有明顯增長，當投資人參與意願提升，就有更多企業加入創新板，整個資本市場的活力也會隨之提升。

顏漏有進一步指出，資本市場是創業生態系中非常關鍵的一環，創新板是重中之重；期待看到創新板在幾年內吸引上百家企業掛牌規模，讓台灣資本市場在亞洲新創浪潮中發揮關鍵影響力。

資本市場 創業 創新板

延伸閱讀

證交所總座強調市場蓬勃發展…權證交易金額 躍全球第四

證交所推動碳匯共生

壢警製作台語宣導短片 提高銀髮族反詐意識

證交所首度結合COMPUTEX 台灣智慧科技島主題式業績展望會提升服務

相關新聞

外資砍台股…一天狂賣538億元 國家隊救援

台股昨（2）日因美中貿易爭端再起加上中央銀行宣布要抓炒匯禿鷹，外資狂賣538億元，衝擊台股開低走低，跌破月線，並一度大跌...

股東會前行情失靈 台積市值失守25兆元

晶圓代工龍頭台積電今（3）日將舉行股東會，惟昨（2）日股東會前行情失靈，股價開低走低，終場收在當日最低價946元，單日市...

台股開戶數 續創新高

台股5月隨國際股市氛圍轉佳，在多空因素交雜中延續跌深反彈走勢，帶動股民進場意願。臺灣證券交易所昨（2）日統計，截至5月底...

就市論勢／高股息績優股 搶鏡

台股昨（2）日受美中貿易談判再次陷入僵局影響，造成台股6月開盤首日摜破月線支撐，權值股僅部分電信股及金融股上漲，整體走勢偏弱，指數回測60日均線支撐，後續盤勢須留意川普及貿易戰動態。

創新板2.0 催動群聚效應

臺灣證券交易所今年推出創新板2.0制度，創業者共創平台基金會董事長顏漏有表示，創新板特別聚焦數位經濟、AI、生技、智慧領...

台指期夜盤衝高百點、最高見21,027點 買盤回籠遇賣壓

台股期貨夜盤2日反彈，市場人氣明顯回升。截至晚間十點，台指期報20,880點，漲10點、漲幅0.04%，盤中最高衝上21...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。