創新板2.0 催動群聚效應

臺灣證券交易所今年推出創新板2.0制度，創業者共創平台基金會董事長顏漏有表示，創新板特別聚焦數位經濟、AI、生技、智慧領域等產業，讓創新板有機會在地形成「群聚效應」，不僅推動更多企業深化治理，也有助吸引國際人才、促進跨國併購與鏈結更多資源。

顏漏有過去是勤業眾信會計師事務所合夥人、勤業管理顧問公司總經理、德勤中國客戶及市場主管合夥人及華鴻創投集團總經理，目前推動AAMA台北搖籃計畫，擔任創業導師，並連結各項資源以公益方式輔導成長期階段創業家，已培養逾百位青年創業家。

見證過許多新創從成立到成長的他，眼見今年證交所迎來創新板2.0的制度升級，他直言，現在是台灣新創企業邁向資本市場的絕佳關鍵時刻。

顏漏有提醒，當新創的創辦者有想要走向資本市場的意識後，接下來就要有所行動，例如準備財務公開、關注利害關係人權益等等，並藉由外部資源像是證交所、承銷商及會計師的輔導，更全面檢視公司的財務、內稽內控制度。

長期與企業互動之下，顏漏有透露，目前AAMA所輔導的企業當中，預計未來三年約有30家企業有上市準備，其中不乏已經鎖定創新板為優先掛牌目標。

他舉Gogolook（6902）為例，就是藉由資本市場資源，落實治理轉型的代表公司之一，因Gogolook在申請創新板並準備上市過程，便啟動治理優化的行動，針對董事會結構進行調整，積極引入有產業、資安、金融科技背景的獨立董事，讓董事會組成更多元，並在登板後持續商業模式，開始與國家政府單位合作，跨入反詐領域打開2B商機。

今年證交所的創新板2.0制度，不僅取消合格投資人門檻、提升市場流動性，更優化創新審查制度，深化與投資人的媒合互動。顏漏有說，隨著新制上路，資本動能逐漸發酵，這幾個月交易規模、成交筆數已有明顯增長，當投資人參與意願提升，就有更多企業加入創新板，整個資本市場的活力也會隨之提升。

顏漏有進一步指出，資本市場是創業生態系中非常關鍵的一環，創新板是重中之重；期待看到創新板在幾年內吸引上百家企業掛牌規模，讓台灣資本市場在亞洲新創浪潮中發揮關鍵影響力。