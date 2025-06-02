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雷笛克光學庫藏股買回達2% 今日股價收跌

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

上櫃公司雷笛克光學（5230）2日盤後公告，其庫藏股買回數量已達公司已發行股份總額的2%。然而，受整體市場因素影響，雷笛克光學今日股價收盤下跌，報23.6元，較前一交易日下跌0.9元，跌幅達3.67%。

根據公告，雷笛克光學本次買回1,193張，總金額達25,246,874元，平均每股買回價格為21.16元。截至今日，公司累計持有自身股份共1,193張，占已發行股份總數的2.08%。

此次庫藏股計畫依據雷笛克光學董事會4月9日決議，預計在4月10日至6月9日期間，斥資最高7,000萬元買回普通股2,000張，占已發行股份總數的3.49%。買回區間價格設定在12元至35元之間。

儘管公司過往曾有庫藏股計畫未完全執行完畢的紀錄，且在公司公告前股價已呈現下跌，但此庫藏股行動旨在維護公司信用及股東權益。

董事 庫藏股

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