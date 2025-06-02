大摩：美國雲端業者加碼 GB200 台積電與五大 ODM 供應鏈迎新機遇

摩根士丹利（大摩）最新消息指出，據供應鏈調查顯示，一家非四大超大規模雲端服務供應商（CSP）的美國企業，正在增加GB200機架的訂單。大摩評估將嘉惠台廠台積電（2330）及五大ODM廠如技嘉（2376）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）等。

大摩在最新出具的「大中華科技硬體產業」報告中指出，根據供應鏈的訊息指出，這家非四大CSP廠，正在增加的GB200機架訂單預計將於第3季中期開始交付，並持續到今年年底。如果後續訂單增加，甚至可能會延續至2026 年。

由於大摩原本就看好AI伺服器的需求前景，在日前台北國際電腦展（Computex）後，更上調今年GB200、GB300伺服器出貨量由2至2.5萬櫃增至2.5至3萬櫃，如今又有新增需求加入，使得AI伺服器出貨前景更為火熱。

大摩科技產業分析師高燕禾指出，由於緯創可能是Bianca板供應商，緯穎則是運算托盤的主要對外窗口，而廣達則負責機架組裝與測試，因此預期新訂單可能為緯穎與廣達帶來5%以內的每股稅後純益（EPS）增幅。

在AI伺服器下游硬體領域方面，高燕禾的「首選」焦點仍為技嘉，其他看好的業者，依偏好順序分別為鴻海、廣達、緯創、緯穎，均給予「優於大盤」評級，目標價分別為350元、200元、335元、140元、及2,775元。

至於上游半導體領域方面，由於台積電是GB200晶片的主要供應商，因此預期也將同步受惠。大摩半導體產業分析師詹家鴻甚至預期，台積電若能成功提高美國廠的晶圓價格10%、並獲得美國半導體關稅豁免，將大幅改善財務預期。

而在基本面優於預期的前提下，將有助於股價上升至1,288元目標價。目前詹家鴻給予台積電「優於大盤」評級，並列為上游半導體的「首選」標的。

高盛半導體產業分析師呂昆霖則預估，台積電今年上下半年美元計價營收成長各為38%、17%，今明年營收成長26%、14%，毛利率分別為56.8%、54.7%。因此建議「買進」、目標價1,145元。