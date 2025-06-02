外資賣超538.69億元創3個月高 砍金融及權值股

台股今天下跌344.59點，收在21002.71點，成交值新台幣3447.57億元。外資賣超538.69億元，賣超金額創3個月新高，賣超前10名除金融股外，另包括聯電、鴻海、群創、陽明、中鋼等產業龍頭股。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股季線呈現下彎趨勢，指數在短線急漲突破季線後，回測季線支撐力道是合理走勢。

黃國偉說，目前美國關稅措施依然存在許多變數，並牽動國際股市及台股走向，美國與各國談判結果將是市場關注焦點。

外資及陸資今天賣超538.69億元，賣超金額為3月4日以來最高水準，投信買超92.67億元，自營商賣超105.39億元；三大法人合計賣超551.41億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超前10名以金融股居多，有國泰金、中信金和台新金。受外資賣超影響，台新金股價下跌逾3%，國泰金和中信金則逆勢收漲。

外資其餘賣超前10名還有聯電、群創、陽明、中鋼、鴻海、萬海和大成鋼

外資買超前10名也以金融股居多，有永豐金、第一金、玉山金和上海商銀。其餘還有元大台灣50反1、仁寶、華航、元大滬深300正2、神達和統一。