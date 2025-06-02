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外資賣超538億元 最愛最恨攏係「金」A

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股2日收在21,002.71點， 下跌344.59點，驚險守住21,000點關卡及季線，外資賣超538.69億元， 統計外資買賣超前十大個股發現，買超及賣超前兩名都是金融股。

另外，聯電（2303）、鴻海（2317）、陽明海運（2609）、萬海航運（2615）齊遭外資大賣，台積電（2330）也難逃外資賣超。

台股2日開低走低，台積電股東會前股價走勢疲弱，股價開低走低收在最低的946元， 下跌21元， 跌幅2.17%，影響大盤指數約167點，市值降至24兆5,323億元，跌落25兆元市值。

權王領跌， 電子股士氣低迷， 盤中指數一度下滑至20,940.98點，重挫406.32點，尾盤買單拉抬金融股包括國泰金（2882）、中信金（2891）、富邦金（2881）等，南亞科（2408）、台光電（2383）、奇鋐（3017）等也有拉升，終場以21,002.71點收盤。

統計三大法人賣超551.41億元， 包括外資賣超538.69億元，投信買超92.68億元；自營商賣超（合計）105.39億元，其中自營商（自行買賣）賣超25.03億元、自營商（避險）賣超80.36億元。

統計外資買賣超個股前十大發現，外資青睞及賣最多的個股前兩大都是金融股，外資賣超國泰金81,639張最多， 其次是賣超中信金65,147張，賣超第三名為聯電，單日賣超50,707張，鴻海也遭外資賣超21,665張， 台積電在股東會前也遭外資賣超13,196張。

外資買超個股前十名中，金融股占四檔， 且三名都是金融股， 買超永豐金（2890）54,308張最多， 其次是買超第一金（2892）42,259張， 買超第三名為玉山金（2884），單日買超22,900張。

外資賣超前10名。（資料來源：證交所）
外資賣超前10名。（資料來源：證交所）
外資買超前10名。（資料來源：證交所）
外資買超前10名。（資料來源：證交所）

外資 台積電

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