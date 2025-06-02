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00728季配息 把握18日前買進

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
第一金工業30ET除息作業時間表。資料來源：CMoney、第一金投信官網
第一金工業30ET除息作業時間表。資料來源：CMoney、第一金投信官網

第一金工業30 ETF（00728）宣布最新配息資訊，預計今(2025)年第2季季配息最後買進日為6月18日，除息日為6月19日，配息發放日訂於7月11日。

第一金工業30 ETF經理人曾萬勝指出，4月下旬台股一度跟隨美股反彈，加上大型股受惠資金偏好，引領台股重反2萬點之上，不過近期受到匯率波動、企業獲利修正、國際情勢干擾等，台股漲多回檔，從整體盤勢觀察，台股將呈現區間整理格局；年中為台股除權息旺季，不妨留意高股息概念股及低基期標的，進可攻、退可守，政策受惠的工業及基礎建設產業，相對能挹注投資穩定度。

第一金工業30 ETF標的指數，每年兩次進行成分股審核，於每年4月及10月審核，每次定審維持30檔成分股，5月剛剛完成今年度首次成分股調節。最新前五大成分股包括：台積電（2330）29.54%、聯電（2303）11.73%、聯詠（3034）6.48%、大立光（3008）5.38%及研華（2395）3.62%等標的，核心成分標的兼具股息殖利率優勢，長線追求股息與資本利得兼具，跟隨台灣市場長期成長的台灣菁英指標股，目前前五大成分股鎖定AI運算、邊緣AI，及機器人概念等科技成長題材。

第一金工業30 ETF追蹤投資標的指數為｢臺灣工業菁英30指數｣，成分股主要考量高品質多因子指數編製選股策略，成分股篩選兼顧股票市值、公司獲利、低負債比財務體質穩健，且著重長期股利穩定因子特性，通過流動性檢驗，選出財務體質較佳、獲利能力較好與股利發放較高之標的，依市值排序之前30名股票，按市值計算權重。

第一金工業30 ETF提供季配息與平準金機制，除息月份為3月、6月、9月及12月，第2季除息作業時程詳見第一金投信官網最新公告。網址：https://www.fsitc.com.tw/

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

第一金 台股

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