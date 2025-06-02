美國電力「核」不濟急 電力ETF大啖缺電商機

美國川普總統5月23日力挺核能，簽署行政命令啟動美國核能四倍擴容復興計劃，5月31日川普再度動用聯邦緊急權力，下令賓州原6月1日預計關閉的Eddystone發電廠繼續運行，這是繼密西根州J.H.Campbell燃煤電廠關受阻後，川普政府第二次以緊急條款阻止燃煤電廠退役，顯示美國電力未來缺口可能擴大。

在「AI算力=電力」時代下，美國電力潛藏擴容急迫性，投信法人表示，現階段美國電力「核」不濟急，除舊電廠延役拉長使用年限外，現行電廠老舊設備汰舊換新的升級需求也提速美國電力產業鏈啟動新一輪資本支出，股價有機會跟著電力需求一路攀高。

美國電力股近年因AI用電需求題材上揚，加上川普5月緊急釋出核能發電政策利多，又命令舊電廠延役繼續供電，興起市場高度關注美國電力股投資機會，帶動國內三檔電力ETF近期受益人數出現變化，根據集中保管結算所統計至5月29日止，觀察近一周受益人數變化情形，以新光美國電力基建ETF（009805）單周增加103人最多，成長約3.31%，其他兩檔ETF受益人數維持固定水準不變。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌指出，美國舊電廠無法退休繼續服役顯示美國電力需求不斷上升，電網系統面臨供電壓力，若發電設施持續除役恐怕使美國電網穩定性受到影響，代表美國能源產業正迎來過去幾年來不曾見過的重大轉變，預計在川普總統任期內，隨著AI、電動車等新興產業對電力需求強勁飆升，美國電力供應的穩定性、電廠擴容的必要性，以及電網發電的強韌性，成為未來美國經濟發展的關鍵因素。

新光投信表示，AI資料中心變成吃電怪獸，重工業、電動車等都大量消耗電力，電力爭奪戰加劇美國核能重返供電主流，唯美國現階段核能發展停在1979年賓州三哩島事故後陷入停頓，未來美國預計僅有13座核電廠興建計劃（尚在提案中），儘管利用再生能源的太陽能、風能，有助減少能源需求成長帶來的碳足跡，且儲能成本也再下降，但無法像核能一樣可隨時提供可用、低碳的全天候電力，代表美國目前供電狀況呈現「核」不濟急，政府及民間企業現行先將舊電廠汰舊換新、設備升級以繼續延役使用，搭配川普政府核電大復興計劃雙軌並行，電力股將成為下半年美股穩健成長題亮點股。

券商財富管理主管建議，全球核能業近年急遽復甦，主要受氣候變遷和科技持續成長帶動能源需求推動，根據氣候非營利組織清潔空氣任務組織（Clean Air Task Force）資料，未來25年內需要多達9兆美元的核能投資，才能使核能擴大至三倍，也就是每年大約需要2,500億美元的投資，由於川普的核能復興計劃已啟動，預料未來美國將加速推動核能供電，電力股再現生機，投資人掌握美國電力產業鏈關鍵持股，如伊頓（美股代號ETN）、廣達服務（PWR）、維諦集團（VRT）、星座能源（CEG）等重要企業標的，或押寶美國電力基建ETF，一舉掌握電「利」趨勢財。長線表現值得期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。