川普又變臉了…嗆中國大陸違反協議 這時候台股該買還是賣？

美國總統川普很愛在台股的連假時釋出衝擊股市的訊息， 果不其然，端午節放假期間，除宣布將進一步調升進口鋼鐵的關稅，從目前25%提高至50%之外， 更宣稱中國大陸違反兩國間的初步貿易協議；川普變數再度衝擊台股大跌回測21,000點，這時候台股該先賣？或者是勇敢進場？有法人認為先觀望一下，但有分析師則是認為，季線將是台股有效支撐，下跌壓回時可以買。

川普30日在股市開盤前貼文，宣稱中國大陸違反兩國間的初步貿易協議，川普在自家社群媒體Truth Social上發文表示，中國大陸已違反目前與美國之間的貿易協議，並且強調「好好先生就當到這裡為止」。

川普批中國大陸違反協議，市場再度陷入美中貿易局勢又要升溫的不安情緒；另外，川普宣布，將進一步調升進口鋼鐵的關稅，從目前25%提高至50%，包括鋼鐵和鋁的關稅都將倍增，6月4日生效；此舉則是引來歐盟的不滿，揚言將採取反制措施，最快自7月14日起生效。

美中貿易緊張再度升溫，衝擊台股在端午節假期後的表現， 大盤指數開低走低，一度下滑至20,940.98點，陷入21,000點保衛戰，終場收在21,002.71點，下跌344.59點；在川普不確定因素尚未解除下， 面對川普如不定時炸彈般的發言，台股該買或是該賣？

證券分析師張陳浩認為， 台股季線將是有效的支撐位置，目前季線仍然下彎，預期大盤指數可站在季線之上， 逢下跌壓回時反而是進場布局的時點，看好包括AI族群的散熱、伺服器、PCB、網通、IC設計、新台幣升值概念股等， 可以在壓回時進場。

統一投顧董事長黎方國認為，川普的談話或發文變來變去，不確定因素下造成市場擔心，因此影響股市的表現， 但預期在國安基金仍未退場下， 20,000點有撐，近期2~3天可以先觀望一下，等到包括美中貿易緊張、歐盟關稅戰等利空消化；黎方國強調，目前是好股壞股一起跌，所以「不用急著進場，但跌下來之後要敢進場買」，可以留意AI族群、台積電（2330）等權值股、國安基金護盤標的等。