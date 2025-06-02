外資大逃殺！三大法人賣超551億 台股季線岌岌可危
台積電（2330）股東會將於3日登場，但2日股價收低2.17%、報946元，電子族群士氣低迷，影響台股集中市場一度重挫406.32點、探低至20940.98點，丟失月線。
所幸，尾盤買單拉抬國泰金（2882）、中信金（2891）、富邦金（2881）、萬海航運（2615）等傳產大咖，以及南亞科（2408）、台光電（2383）、奇鋐（3017）等電子要角，終場指數跌點收斂至344.59點，報21,002.71點，驚險守住兩萬一千關及季線，三大法人賣超551.41億元。
統計三大法人2日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超538.69億元，投信買超92.68億元；自營商賣超（合計）105.39億元，包含自營商（自行買賣）賣超25.03億元、自營商（避險）賣超80.36億元。其中，外資連4賣，投信連10買，自營商再度由買轉賣。
盤面上，2日集中市場成交值前10大個股包含6檔電子、3檔金融、1檔傳產，股價表現6漲3跌1持平，其中3檔金融股全面收高、唯一傳產萬海也漲1.85%。
依成交值排序分別為：台積電跌2.17%、收946元，成交值319.39億元，成交量33,562張；聯發科（2454）持平、收1,260元，成交值133.2億元，成交量10,650張；國泰金漲1%、收60.4元，成交值89.78億元，成交量149,774張；萬海漲1.85%、收110元，成交值84.4億元，成交量76,029張；鴻海（2317）跌2.24%、收152.5元，成交值82.95億元，成交量54,462張；中信金漲2.33%、收41.8元，成交值66.09億元，成交量159,822張；富邦金漲2.76%、收81.8元，成交值55.33億元，成交量68,251張；世芯-KY（3661）跌3.2%、收2,720元，成交值55.14億元，成交量2,031張；南亞科漲0.55%、收45.8元，成交值54.63億元，成交量122,596張；台光電漲1.2%、收758元，成交值52.71億元，成交量7,006張。
另，共有6檔個股成交量突破10萬張，金融股即占4位，依序為：群益台灣精選高息（00919）跌1.31%、收21.89元，成交量160,674張；中信金漲2.33%、收41.8元，成交量159,822張；國泰金漲1%、收60.4元，成交量149,774張；永豐金（2890）跌1.09%、收22.7元，成交量143,450張；南亞科漲0.55%、收45.8元，成交量122,596張；第一金（2892）跌1.29%、收26.7元，成交量103,704張。
此外，收漲停個股僅4檔，分別為：鋐寶科技（6674）漲9.98%，收23.7元，成交量285張；亞諾法（4133）漲9.97%，收33.65元，成交量8,419張；寶一（8222）漲9.92%，收56.5元，成交量26,776張；虹揚-KY（6573）漲9.81%，收11.75元，成交量260張。
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