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美財政部長：美國倒債機會仍低！

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，美國「絕不會違約」。美聯社
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，美國「絕不會違約」。美聯社

近期美債赤字問題未決，美國經濟龍頭地位是否動搖也引發市場關注，對此美國財政部長貝森特再次重申美國絕不會違約，以安撫市場對美債的擔憂。

2日國泰20年美債（00687B）、國泰10Y+金融債（00933B）公告最新預估配息金額，本次參與配息最後買進日為6月16日，除息交易日為6月17日。

其中，00687B預估配息金額為0.31元，若以2日收盤價26.49元計算，單季配息率1.17%、年化配息率則為4.68%；00933B公布實際配息金額為0.082元，若以2日收盤價14.99元計算，單月配息率0.54%、年化配息率則為6.56%。

國泰20年美債經理人江宇騰表示，6月到期的債務多為短期國庫券，除非貨幣市場出現資金緊縮，否則不太可能出現無人承接的情況。其次，儘管減稅法案將導致赤字增加，但若考慮未來十年預估可增加2.7兆美元的關稅收入，將可抵銷超過八成的赤字壓力。整體而言，隨著政策逐步明朗，市場波動可望趨緩，美債仍具備長期配置價值。

國泰投信ETF研究團隊補充，美債看重的是挑對進場時機，目前美國經濟仍具韌性，政策利率相對較高，在高利率環境且緩降息趨勢不變下，耐心成為投資的關鍵決勝點，透過逢低買進、定期定額等方式進場，當中長期殖利率出現走跌，此時債價會反向走揚；且當前的高利率並非常態，投資人不應過度恐慌出場，反而錯過加碼買進的機會。

00687B經理人江宇騰也分析，第2季初物價數據降溫，但在關稅政策尚未明朗、就業市場仍穩的情況下，預期Fed在6月將維持利率不變。若關稅政策於7月前後明朗化，可能推升下半年物價與失業率，屆時Fed有望自9月起以「每季一次」的節奏謹慎降息。觀察近期Fed官員的談話與市場預期，大致與此情境相符。現階段美國的經濟及金融市場依然領先全球，因此美債仍具備價值儲藏功能，無需過度擔憂流動性風險。

國泰10Y+金融債經理人游日傑表示，有別於00687B鎖定中長天期美債，00933B鎖定國際大型金融集團，成分債不受限於單一國家金融市場的影響，與00687B互相搭配更能進一步分散投資風險。00933B為國內首檔月配息加收益平準金機制的債券ETF，有望投資人打造靈活現金流，為退休生活做準備。

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