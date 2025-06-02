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中美貿易緊張升溫 台股跌344點保住季線

中央社／ 台北2日電
電子和傳統產業股走弱，台股2日開低走低，盤中一度跌破季線關卡，指數終場跌勢收斂，下跌344.59點，守住21000點關卡，收在21002.71點；台積電下跌21元，收在946元，市值滑落至24.53兆元，影響大盤約169點。中央社
電子和傳統產業股走弱，台股2日開低走低，盤中一度跌破季線關卡，指數終場跌勢收斂，下跌344.59點，守住21000點關卡，收在21002.71點；台積電下跌21元，收在946元，市值滑落至24.53兆元，影響大盤約169點。中央社

美國總統川普指控中國違反兩國初步貿易協議，貿易緊張升溫，台股今天一度跌破季線約20971點，終場下跌344.59點，收在21002.71點，成交值新台幣3447.57億元。兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，美國與各國關稅談判結果是市場關注焦點。

黃國偉說，觀察今天強勢股以題材股為主，如川普宣布鋼鐵和鋁銷美關稅稅率將從目前的25%加倍提升至50%，自6月4日起生效，大成鋼因具美國製造題材，股價勁揚逾6%。

隨著COVID1-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，防疫股恆大上漲3.9%。黃國偉表示，美國關稅措施仍是牽動國際股市及台股走向的關鍵因素，美國與各國談判結果是市場關注焦點。

電子與傳統產業股走勢疲弱，台積電將於3日召開股東常會，今天股價下跌21元，收在946元，市值滑落至24.53兆元，影響大盤169點。

權值股和高價股鴻海、台達電、世芯-KY、大立光、力旺等紛紛走跌，整體電子類股指數下跌1.94%。

傳產股方面，水泥、塑膠、紡織、橡膠、電纜、玻璃、造紙和汽車類股指數下跌逾2%。航運類股指數上漲0.67%，表現相對強勢。

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