Switch 2開賣遇高關稅陰霾 挹注概念股續航力待觀察

任天堂新款遊戲機Switch 2即將於6月5日在日本、美國、加拿大、歐洲、大洋洲、韓國、香港等地發售，惟受到美國關稅戰等因素影響，任天堂最新預估的Switch 2初期發售量低於市場預期，鴻準、偉詮電等Switch概念股後續拉貨動能待觀察。

繼2017年推出Switch，事隔8年後，任天堂再度推出後繼機種Switch 2，並於4月在日本、美國等地開放預購，立刻掀起玩家搶購熱潮。Switch 2即將於6月5日正式在日本、美國、加拿大、歐洲、大洋洲、韓國、香港等地發售，台灣發售時間則訂在7月10日。

台灣Switch概念股以鴻準為首，負責遊戲機組裝及機殼供應。根據鴻準先前法說會提供的資料，配合Switch 2發售備貨，鴻準第1季遊戲機產品的營收占比拉高到87%，比起去年同期的59.8%大幅提高，顯示新遊戲機初期拉貨動能強勁。

鴻準代理發言人林鈺凱日前表示，公司今年上半年各主要產品線以遊戲機動能最強。鴻準持續發展金屬機殼薄形化，這次應用在客戶的新款遊戲機，另外在遊戲手把方面，也採用一體化成形和3D磁力感測技術，強化使用者體驗，並延長產品壽命。

不過，任天堂Switch 2一推出就碰上美國對等關稅，除了有產研機構下修Switch 2銷量預估。任天堂5月初發布新財會年度預估，公司估計到2026年3月將售出1500萬台Switch 2，低於彭博彙整分析師預測的1680萬台。

法人分析，Switch 2概念股經過第1輪鋪貨、拉貨後，續航力有待觀察。鴻準今天股價並未受到Switch 2題材激勵，表現偏弱，面對台股重跌344點，鴻準今終場股價下跌新台幣2.6元或4.29%，收在58元，跌幅超越大盤。

鴻準日前表示，關稅對遊戲機客戶的影響「有，但沒有想像大」。公司出貨到美國地區的產品一定會受到影響，但鴻準已配合客戶，分散生產地。目前為止，關稅由客戶負擔，鴻準未受直接影響，會跟著客戶腳步走。