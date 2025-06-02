端午後補跌 台股終場下挫344點、台積電跌21元

端午連假後首日開盤，台股全面下跌，加權指數終場收2萬1002.71點，下挫344.59點，跌幅1.61%，成交量縮至3447.58億元；櫃買指數收在222.04點，跌5.23點，跌幅2.03%，成交量667.38億元。

權值股台積電收盤946元，最終跌21元或2.17%；鴻海收152.5元，跌幅2.24％。

觀察各類指數，惟金融指、運輸指、生醫指均收紅，分別為0.30%、0.67%、0.50%；電子指、半導指，代表傳產的水泥指、紡織指及營建指均收黑，分別下挫1.93%、2.11%、3.32%、2.71%及1.08%。

今日台股上市上漲家數127家，下跌家數884家，量縮至3447.58億元。觀察個股，廣達收271元，跌幅0.68%，緯創收115元，跌幅29%，貨櫃三雄，僅陽明收黑79.1元，跌幅0.63%，長榮收247元，漲1.02%，萬海收110元，漲1.85%。