金融股撐盤！台股下跌344點收21,002點 台積電跌21元收946元
台股2日開低收低，盤中曾跌逾400點，多頭使力金融股才使台股指數收盤下跌344.59點，終場以21,002.71點作收，成交量3,447.57億元；台積電（2330）收盤價946元下挫21元，跌幅2.17%。
今日成交金額大且走高為：國泰金（2882）、萬海航運（2615）、中信金（2891）、富邦金（2881）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、台燿（6274）、長榮海運（2603）及恆大（1325）；成交金額大卻走勢疲軟者為： 鴻海（2317）、世芯-KY（3661）、金像電（2368）、緯創（3231）、精成科（6191）、聯詠（3034）、智邦（2345）、第一金（2892）、台泥（1101）、仁寶（2324）及嘉澤（3533）。
第一金投顧表示，5月新台幣兌美元飆升6.5%，引發市場對出口的擔憂，將反映至即將公布的5月營收，也需注意第2季財報的表現。美國聯邦巡迴上訴法院於5月29日暫緩國際貿易法庭阻止總統川普加徵關稅的裁決，讓川普恢復根據「國際緊急經濟權力法」而祭出的全面性關稅，關稅政策不確定性進一步升高。關稅政策不確定性恐加劇股市波動，台股自4月9日低點至今反彈累計上漲超過4,000點，上方受制半年線、年線壓力，盤勢將轉向個股表現、類股輪動。6月關注股東會、除息行情，6月進入除息旺季，目前已知有119家公司除息，台積電將於6月12日除息，第1季配息達5元，可期待填息行情。操作以各產業權值股、各產業龍頭、高殖利率為方向。留意布局時點，建議分批低接不追高，操作嚴控資金持股水位、保持風險控管。
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