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元大證券首創「股息再投入」 台股、ETF 與基金自由設定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大證券推出股息再投入功能，首創可自由選擇再投入台股個股、ETF或基金。（元大證券/提供）
元大證券推出股息再投入功能，首創可自由選擇再投入台股個股、ETF或基金。（元大證券/提供）

台股進入除權息旺季，為幫助投資人善用現金股利再投資，元大證券全新推出「股息再投入」功能，並業界首創可將台股上市櫃個股、ETF之股息指定再投入台股個股、ETF或基金。投資人可於投資先生APP預先設定「股息再投入」計劃，把即將領到的股息，指定再投入「台股個股、ETF、基金」任一標的，以息養股，讓投資更有效率。除此之外，投資人還可彈性選擇投入比例，將股息的50%、75%或100%再投入，資金運用更靈活，且設定一次，永久有效。

一般民眾在進行投資決策時，除了評估企業未來成長性，公司的股利政策也是許多存股族的考量。元大證券表示，對於剛進入職場的年輕族群，在扣除應支付之生活所需外，可將配息滾存再投資，透過持續投入享受長期投資的複利效果；在職場與財富有一定水平的青壯年，可經由股息再投入完善股債資產配置，平衡資產風險。元大證券獨家推出的「股息再投入」，提供投資人更彈性靈活的選擇，股息金額乘以計劃設定投入比例，最低只要100元就能再投入，在計劃設定後，未來該檔領息商品每次配發現金股利時，系統都會自動執行再投資，幫助存股族無痛養成紀律投資。

元大證券表示，投資新手、小資族或沒時間盯盤的上班族，適合透過定期定額與股息再投入參與市場，透過長期投資發揮複利效果，滾出屬於自己的財富雪球。有長期投資規劃的投資人，即日起至2025年12月31日前參與「元大證券存股計畫」，最高可領1,600元台股電子交易手續費抵用金，以及抽星宇商務艙日本雙人來回機票等多項豪禮！詳情請洽元大證券官網。

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