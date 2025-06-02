元富證券攜手富果引爆投資熱潮 開戶數再創新高

新光金控（2888）旗下元富證券與富果平台自宣布合作以來，迅速成為投資人關注的熱門話題。由於市場反應熱烈，上線不到一周即湧入近 4,000 位投資人申請開戶，其中40歲以下的年輕客戶占比高達70%，顯示廣受年輕投資人青睞。另外，因應用戶申請踴躍，於第一時間擴增網路頻寬、調度人力支援，確保開戶體驗更加順暢。此次合作不僅成功引起市場關注，重新定義投資參與門檻，讓理財從專業選項變成人人可及的生活方式。

元富證券表示，攜手富果的消息發布後之所以能夠迅速引起年輕族群共鳴，關鍵在於新時代用戶大多具備行動裝置操作熟練、高度要求資訊透明等特質。對於長期倚賴手機完成生活瑣事的年輕人而言，投資不該是一連串艱澀的步驟，而應是一種簡單直覺、能即刻啟動的日常選項。從介面設計到資訊呈現，此次整合更強調操作友善，降低初學者的進入門檻，也提升整體的使用流暢度與信任感，雙方透過金融專業與新創科技的結合，打造一個更貼近使用者需求、也更符合現代人操作習慣的數位投資新場域。

同時，富果亦表示此次合作的最大亮點，即富果專為元富打造全新下單服務，投資人可以從富果APP串接至元富證券進行下單。富果原本即以清晰的數據呈現與友善的介面設計深受用戶喜愛，此次導入元富證券的交易功能後，更是補足用戶最在意的「最後一哩路」，正式實現從投資資訊探索到實際下單的一條龍服務。投資人不需在不同平台間切換或重複登入，便可一站式獲得獨家好禮精選包、股票報價、市場熱度、以及台股下單、帳務查詢等等的投資服務，真正做到「無斷點」的數位體驗。

隨著年輕世代對理財的參與度逐步提升，元富證券與富果將持續觀察新興用戶的投資行為與使用需求，精進服務細節與體驗設計。面對數位原生族群高度依賴行動裝置與資訊透明度的特性，未來在溝通方式、功能呈現與教育內容上，都有進一步優化的空間。讓投資不只是進場與否的選擇，更是一種可以理解、可以練習的生活技能，陪伴年輕族群穩健踏上財務自主的旅程，進一步讓普惠金融理念真正落地。