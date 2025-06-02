川普一聲令下鋼鐵軍團臉綠！大成鋼靠「美國製造」突圍、逆勢漲逾5%

美國總統川普最新宣布，自6月4日起將針對外國輸美鋼鋁產品的關稅由25%倍增至50%，此舉再度引爆全球鋼市緊張情緒，引發歐盟與加拿大強烈反彈，歐盟執委會更揚言將祭出報復性措施。

受利空消息衝擊，台灣鋼鐵族群2日全面承壓，指標股中鋼（2002）、中鴻（2014）雙雙拉出黑K。中鋼盤中跌幅約3%，最低回測至19.05元；中鴻更開高走低，重挫逾5%，盤中探低14.7元，寫下自2021年3月以來新低，並影響官田鋼（2017）、燁興（2007）、允強（2034）、佳大（2033）等同步下挫逾4%。

不過，具「美國製造」概念的大成鋼（2027）逆勢突圍。由於其具備在美在地生產優勢，受惠美方關稅保護效應，法人看好其後續將承接更多美國本土訂單。大成鋼早盤強攻至39元，儘管盤中漲幅收斂，但仍維持5%以上的漲勢，成為鋼鐵族群抗跌主力，並帶動集團股大國鋼（8415），以及豐達科（3004）、威致（2028）、豐興（2015）、東和鋼鐵（2006）等同步穩守高檔。

美國商務部數據顯示，美國為全球最大鋼鐵進口國，占其鋼鐵消費約1/4，2024年進口總量達2,620萬噸。川普政府此波加稅，意在壓制外來競爭，扶植美國製造業重返榮耀，對全球鋼鐵供應鏈影響深遠。

分析師指出，大成鋼受惠於美國製造趨勢，以及下游客戶庫存仍處歷史低檔，預期鋼鋁產品需求將延續，今年不鏽鋼與鋁捲板出貨量分別可望年增17%與13%。

至於中鋼方面，4月單月稅前虧損2億元，較去年同期由盈轉虧，主因中國大陸鋼價疲弱，拖累亞洲行情；前四月稅前盈餘為9.1億元，年減57%。展望後市，面對美國關稅變局與區域市場不確定性，中鋼將持續推動產品升級與成本優化，以因應日益嚴峻的市場環境。