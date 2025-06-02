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美系外資首評喊加碼、目標價1,060元 保瑞衝關800元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

保瑞（6472）第1季營收、稅後純益與EPS都創下歷史同期新高，首季稅後純益13.99億元，每股純益（EPS）13.55元；美系外資首評保瑞， 給予「加碼」評等，一年目標價1,060元；台股2日重挫，保瑞逆勢上漲，股價開高後衝關800元，盤中漲幅逾2%。

保瑞第1季合併營收44.79億元，年增56.7%；稅後純益13.99億元，季增1.31倍，年增95.3%；每股純益（EPS）13.55元；第1季CDMO業務營收創歷史新高，年增逾5成，全球前20大藥廠占CDMO營收比例相當穩定，明尼蘇達州的Maple Grove廠區也在第1季開啟首個CDMO業務。

美系外資首評保瑞表示，保瑞透過併購在CDMO和藥品銷售領域成為一顆新星，目前是台灣最大的藥品開發與製造服務（CDMO）公司，在2021~2024年的4年間， 稅後純益成長超過4倍。

美系外資指出，看好新客戶導入與產能擴增，推升CDMO業務動能強勁，持續優化藥品銷售事業組合，預估保瑞2025~2027年每股純益（EPS）年複合成長率（CAGR）達30%。

美系外資認為，此波從2月的高峰回檔，主要是因去年第4季至今年第1季的毛利率表現疲弱，但已反映在股價中， 預期今年下半年在產能利用率提升，加上產品組合改善，將加速拉升毛利率，建議逢低布局。

保瑞2日以791元開高後一度拉升至800元，表現強勢，盤中漲幅2.73%。

營收 保瑞

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