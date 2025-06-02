漢翔取得美國國防部 CMMC Level 2 驗證資格 股價漲幅突破5%

漢翔（2634）成為國內第一家取得美國國防部CMMC（Cybersecurity Maturity Model Certification）Level 2正式驗證資格（Final Status）的廠商，漢翔2日股價走強，盤中最高來到45.5元，漲幅突破5%。

法人分析，最近國內的軍工股利多頻傳，國際知名的法國巴黎國際航空航天展覽會（巴黎航展），將於2025年6月16日至6月22日開展，巴黎國際航展一直是航空航太產業很重要的展覽，隨著產品的發表，有助於吸引國內對於軍工股的關注。

漢翔營運面傳利多，經濟部公布漢翔成為國內第一家取得美國國防部CMMC Level 2正式驗證資格（Final Status）的廠商，展現漢翔在資安防護上的能力，有利於爭取美國國防商機。同時漢翔身為「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）主席，在經濟部大力支持下，率領無人機聯盟業者赴美國德州參加全球指標性展會「XPONENTIAL 2025無人機展」，共同設立台灣主題館，並成功洽談超過20案合作機會，整體商機突破10億元。

基本面的部分，漢翔第1季累計營收約75億元，EPS約0.25元；高教機截至目前共完成45架交運，儘管供應鏈斷鏈的挑戰仍在，今年仍克盡全力朝再交付18架的目標前進。而在無人機業務，漢翔也運用戰機的雷達技術經驗，全力投入發展「無人機反制系統」，建立自有的防禦產品，目前已進入系統測試階段。

經濟部也指出，在「XPONENTIAL 2025無人機展」，漢翔攜手中光電（5371）、雷虎科技（8033）、經緯航太（8495）等代表性廠商在展會中表現亮眼，此次展會「台灣卓越無人機海外商機聯盟」與國際無人系統協會（AUVSI）簽署產業合作備忘錄，推動合作交流與 Green UAS 申請，促進雙邊 B2B 媒合與參訪，協助業者切入美國供應鏈，並與奧克拉荷馬州國防產業協會（ODIA）建立策略夥伴關係，成功搭建台美無人機產業交流合作的新橋梁。

經濟部未來將持續推動我國無人機產業升級與國際化，加速產業鏈整體成長，持續突破以在2030年達成400億元為目標，將台灣打無人機民主供應鏈的亞洲中心。