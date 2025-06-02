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台股失守兩萬一千關！富邦金領軍金融股 擁兩靠山撐盤

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股早盤重挫。中央社
台股早盤重挫。中央社

台積電（2330）法說會前夕股價回落至月線下方，影響電子族群幾乎一片慘綠，台股2日兩萬一千關警鈴大作。惟金融股受惠5月外資大舉搶進，加上金管會兩招救援壽險業，由富邦金（2881）挺身帶頭抗空。

金融類股近期受匯率波動影響，股價也陷入震盪。新台幣5月單月升值近7%，恐重挫壽險業獲利，壽險業者籲請主管機關出手救援。據悉，金管會已啟動兩大紓困措施：一是允許壽險公司在6月編製半年報時，RBC（資本適足率）可採用半年期匯率日均價計算，以緩和匯損壓力；二是研擬放寬外匯準備金中「第二桶金」的提領限制。兩項措施有望同步在半年報計算時上路，為壽險業注入即時緩解。

外資方面亦同步力挺。據統計，外資5月大舉回補金融股，中信金（2891）以逾45.1萬張買超量榮登冠軍，凱基金（2883）、永豐金（2890）、新光金（2888）、玉山金（2884）、彰銀（2801）、台企銀（2834）、第一金（2892）、台積電與台新金（2887）亦躋身前十大。

受政策利多與資金推動，盤面金融股表現相對抗跌。2日富邦金率先發動攻勢，玉山金、中信金、元大金（2885）緊跟翻紅，華南金（2880）力守平盤之上，國泰金（2882）盤中數度站回高檔，成為台股重要支撐。

分析師指出，雖然新台幣強升將影響5月金融業獲利表現，但金管會出手調整RBC計算方式，有助於平準財報壓力，短期宜保守觀望，若想存股，可伺機低接體質優個股，如玉山金、台新金、富邦金、國泰金與中信金等。

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