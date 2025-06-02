電子和傳產走弱 台股盤中下挫332點跌破21100點

台股今天在電子和傳統產業股走弱下，指數開低走低，盤中跌破21100點關卡，滑落至21014.72點，下跌332.58點。

至10時49分，台股加權指數滑落至21014.72點，下跌332.58點，成交值約新台幣1834億元。

台積電今天走勢疲弱，盤中達951元，下跌16元，市值滑落至24.66兆元，影響大盤約128點。權值股鴻海、日月光投控及高價股信驊、世芯-KY等也紛紛走跌，電子類股指數下跌逾1.7%。

傳統產業股普遍走弱，塑膠類股指數重挫逾4%，橡膠類股指數下挫逾3%，水泥、紡織、電纜、造紙及汽車類股指數下跌逾2%，機電、鋼鐵和營建類股指數下跌逾1%，航運類股指數上揚1%，表現相對強勢。