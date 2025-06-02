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外資5月買超2,199億元 這檔水泥股竟買得比台積電還多

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股2日開低走低，盤中一度下滑至21,026點，大跌逾300點，不過統計台股5月則是上漲1,112點，月漲幅5.5%，外資5月則是買超2,199.85億元， 到底外資5月買了什麼？統計發現， 外資買超前十大個股中有8檔是金融股，傳產股則僅有台泥（1101）一檔，5月獲外資買超逾11萬張， 竟買得比台積電（2330）還多。

台股5月外資大買超，大盤指數上漲逾千點，統計外資5月買賣超個股發現，買超前十大個股依序是中信金（2891）、凱基金（2883）、永豐金（2890）、第一金（2892）、新光金（2888）、玉山金（2884）、臺企銀（2834）、彰銀（2801）、台泥、台積電等；進榜外資買超前十大的金融股高達8檔， 買超中信金29萬4,905張最多。

另外，台泥是前十大買超股中唯一的傳產股，5月外資買超11萬374張，為外資5月買超第九名，外資買台泥比唯一進榜的電子股、權王台積電還多，台積電預計6月3日召開股東會， 雖有新台幣升值的影響，但近期外資仍是力挺，大都維持台積電的目標價，外資5月也大買台積電10萬9,213張。

如果以外資買超的前11名至20名個股來看，排名依序是台新金（2887）、遠東新（1402）、兆豐金（2886）、緯創（3231）、廣達（2382）、長榮海運（2603）、上海商銀（5876）、南亞科（2408）、英業達（2356）、大同（2371）等；除了金融股之外，AI股及航運股也受外資青睞。

不過，外資5月賣超前十大個股則是群創（3481）、國泰金（2882）、長榮航（2618）、富邦金（2881）、亞泥（1102）、聯電（2303）、神達（3706）、中鋼（2002）、金寶（2312）、台灣大（3045）等。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜認為， AI指標龍頭輝達（NVIDIA）釋出優於預期的營收與獲利表現，雖然財測微幅低於市場共識，但主要是受到中國大陸出貨受限未解影響， Blackwell量產順利，市場也期待最新的GB300將在明年出貨，GB200已進入全面生產階段，包括微軟、OpenAI等雲端服務業者接大規模部署，有利agentic AI加速滲透至各產業，不僅再度讓資金聚焦AI題材，也能提振台廠相關供應鏈表現。

廖炳焜提醒，須留意台股整體5月營收受貨幣升值的影響，預計金融市場仍將隨消息面震盪，台股指數區間震盪類股快速輪動機率較大；選股方面，看好AI為市場主流且發展趨勢鮮明，IC設計、邊緣運算依舊可持續布局，半導體製造、Edge AI等也可納入科技股看好標的，為降低波動風險，選股不妨均衡布局，除科技之外，消費性及非必要性消費品、金融、高殖利率等也可留意。

外資 台積電

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