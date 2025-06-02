6月開黑門 台股早盤重摔227.72點 台積電失守960元

六月首日開盤，台股加權指數以21253.97點開出，較上周收盤21347.3點，下跌93.33點，盤中最低觸及21119.58，下挫227.72點；代表中小型股的櫃買指數以226.93點開出，權值股台積電開958元，較上周收盤跌9元，早盤最低觸及955元。

展望本月台股趨勢，台新投顧副總經理黃文清表示，本月初仍有望延續輝達財報釋出的正面動能，不過，台股四月深跌反彈至今，漲幅已達26%，後續仍需注意漲多的橫盤消化。

統一投顧董事長黎方國則指出，未來影響台股走勢的關鍵變數主要來自六大面向，包括美國關稅政策與中美談判走向、聯準會的貨幣政策與通膨壓力、企業資本支出趨勢、八月全球央行年會（Jackson Hole）釋出的政策訊號、亞幣走勢對上市櫃企業上半年財報的影響，以及第三季除權息期間的指數壓力。

另外，觀察上周五美股收盤，漲跌互見，道瓊工業指數上漲54.34點，或0.13%，收在42270.07 點；但科技股壓力加重，那斯達克指數下跌62.11點，或0.32%，收在19113.77 點；標普500指數微跌0.48點，或0.01%，收在 5911.69 點。晶片股表現疲弱，費城半導體指數重挫102.42點，跌幅達2.11%，收在4758.06點。