快訊

恐怖！高雄24小時內3件死亡車禍 4人不到30歲淪亡魂

烏克蘭最具野心奇襲！上百架「蜘蛛網」無人機偷襲俄境內空軍基地

美國親子共學：財商與投資啟蒙從小教起

台股早盤跌逾200點 台積電開盤下跌9元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股早盤跌逾200點。聯合報系資料照
台股早盤跌逾200點。聯合報系資料照

台股2日開盤指數下跌93.33點，開盤指數為21,253.97點，早盤跌逾200點，最低來到21,119.24點。台積電（2330）開盤價958元，下跌9元。

群益投顧表示， 上周四（5月29日）與周五（5月30日）台股主連動的美股費半與台積電ADR下跌，但那指則持平vs上周台股走勢明顯較美股弱勢的短線基期優勢＋端午連假變數相對釐清。美法院對川普關稅政策的阻擋尚待6月5日之後方能情勢較明朗，但川普近日對中國大陸關稅態度轉趨強硬。台股上檔半年線承壓，短線估震盪偏弱格局，操作難度升高 (創新高的PCB強勢指標台光電（2383）上周五放量留上影線) ，避免追高，擇強短線因應。

操作題材可留意PCB股，上周傳出日商三菱瓦斯化學玻纖布缺貨的「利多」消息，相對題材受惠的台玻（1802）、ABF載板股漲1、2天就爆量回弱，玻纖布所屬的大族群PCB股，上周仍延續波段相對較多強勢個股態勢，研判主因產業面，面對川普善變關稅風險，台灣擁有全球最大PCB產業鏈，產品多元分布，相對有更多籌碼應對產業變局。

上周五美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,270.07點，上漲54.37點、漲幅0.13%；S&P500指數下跌0.01%；那斯達克指數下跌0.32%；費半指數下跌2.11%。台積電ADR跌1.94%，較台北交易溢價19.5%。

美國股市5月為2023年底以來的最佳單月表現；本周將公布就業報告，美國總統川普關稅的態度仍是觀察重點，川普上周五在社交媒體指責中國大陸違反貿易休戰協議，美股午後一度擴大跌幅，也因為彭博報導美國計劃擴大對大陸科技制裁範圍。

三大法人上周四集中市場合計賣超67.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超206.6億元，投信買超78.1億元，自營商（自行買賣）買超36.6億元，自營商（避險）買超24.1億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加4,462口至3,995口，其中，外資淨空單增加3,810口至47,014口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加6,914口至1,837口。

川普 台積電

延伸閱讀

摩根大通執行長警告 美債危機迫在眉睫

川普批中國違反協議為哪樁 財長：北京扣住稀土

川普關稅深陷訴訟挑戰 幕僚堅稱「不撤消」已備妥B計畫

美官員：川普與習近平將通電 日期未定

相關新聞

6月開黑門 台股早盤重摔227.72點 台積電失守960元

六月首日開盤，台股加權指數以21253.97點開出，較上周收盤21347.3點，下跌93.33點，盤中最低觸及21119...

美股費半指數下跌 法人：台股可能區間震盪

台股端午連假休市期間，美股漲跌互見，道瓊工業指數累計上漲171.37點，費城半導體指數下跌76.35點。法人表示，台股可...

台股早盤跌逾200點 台積電開盤下跌9元

台股2日開盤指數下跌93.33點，開盤指數為21,253.97點，早盤跌逾200點，最低來到21,119.24點。台積電...

永豐投顧：問題暫時隱伏 台股指數區間20,000-23,000點

永豐投顧表示，6月政經環境不會優於第1季，無法吞噬三月月K線，高點應不會超過23,000點，低點則是有修正4月以來反彈的...

台股6月天「六多三空」可望挑戰年線 關稅仍是最大變數

台股本季來大起大落，加權指數高低落差4,573點。展望6月，富邦投顧董事長陳奕光等三大名師預期行情將多空交錯，關稅仍是最...

一周盤前股市解析／航運、資產、重電 吸睛

台股上周四（29日）早盤衝高近250點後再度震盪走低，尾盤受MSCI調整盤後生效影響壓低翻黑，終場收上影線黑K，下跌10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。