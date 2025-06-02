台股早盤跌逾200點 台積電開盤下跌9元

台股2日開盤指數下跌93.33點，開盤指數為21,253.97點，早盤跌逾200點，最低來到21,119.24點。台積電（2330）開盤價958元，下跌9元。

群益投顧表示， 上周四（5月29日）與周五（5月30日）台股主連動的美股費半與台積電ADR下跌，但那指則持平vs上周台股走勢明顯較美股弱勢的短線基期優勢＋端午連假變數相對釐清。美法院對川普關稅政策的阻擋尚待6月5日之後方能情勢較明朗，但川普近日對中國大陸關稅態度轉趨強硬。台股上檔半年線承壓，短線估震盪偏弱格局，操作難度升高 (創新高的PCB強勢指標台光電（2383）上周五放量留上影線) ，避免追高，擇強短線因應。

操作題材可留意PCB股，上周傳出日商三菱瓦斯化學玻纖布缺貨的「利多」消息，相對題材受惠的台玻（1802）、ABF載板股漲1、2天就爆量回弱，玻纖布所屬的大族群PCB股，上周仍延續波段相對較多強勢個股態勢，研判主因產業面，面對川普善變關稅風險，台灣擁有全球最大PCB產業鏈，產品多元分布，相對有更多籌碼應對產業變局。

上周五美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,270.07點，上漲54.37點、漲幅0.13%；S&P500指數下跌0.01%；那斯達克指數下跌0.32%；費半指數下跌2.11%。台積電ADR跌1.94%，較台北交易溢價19.5%。

美國股市5月為2023年底以來的最佳單月表現；本周將公布就業報告，美國總統川普關稅的態度仍是觀察重點，川普上周五在社交媒體指責中國大陸違反貿易休戰協議，美股午後一度擴大跌幅，也因為彭博報導美國計劃擴大對大陸科技制裁範圍。

三大法人上周四集中市場合計賣超67.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超206.6億元，投信買超78.1億元，自營商（自行買賣）買超36.6億元，自營商（避險）買超24.1億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加4,462口至3,995口，其中，外資淨空單增加3,810口至47,014口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加6,914口至1,837口。