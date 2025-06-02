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永豐投顧：問題暫時隱伏 台股指數區間20,000-23,000點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股5月延續4月以來的反彈之勢。（聯合報系資料庫）
台股5月延續4月以來的反彈之勢。（聯合報系資料庫）

永豐投顧表示，6月政經環境不會優於第1季，無法吞噬三月月K線，高點應不會超過23,000點，低點則是有修正4月以來反彈的4,500餘點，可能的支撐是20,000點整數關卡，策略應該逢高降低持股，觀望時局。選股方向，由5月底又再度出現的新台幣升值趨勢來看，外銷股、壽險股等應該受壓抑，不過有競爭力、全球布局者可以調整、轉嫁，展現相對優勢，顯然AI上中下游仍是市場焦點，還有關稅暫緩，貨物搶運的貨櫃三雄，以及利率上升有利的銀行股。

台股5月延續4月以來的反彈之勢，一鼓作氣逼近22,000點，投資人在驚恐過後又有過度樂觀的傾向。以美國散戶投資人情緒指數來看，看多的投資人5月以來大幅增加，然而美股的問題其實沒有消失、只是暫緩，所以注意的焦點在美股的波動。

其次是股價的波動。自4月2日美國發動對等關稅以來，全球股市都經歷一輪極大的震撼，不過，金融市場的反彈也是非常迅猛直接。台股自4月9日低點反彈幅度已有4,573點，回調0.382則是20,132，台股拉回有可能探測20,000點整數關卡。

第三要考慮景氣循環。根據5月27國發會公布的景氣對策信號，台灣的景氣燈號僥倖地繼續維持黃紅燈，顯示台灣目前景氣受到國際需求的帶動，而考慮目前處於關稅戰的休兵期間，應該是反映搶運需求，也就是暫緩期過去後，產業秩序將會是一片未知，也需要停看聽。

景氣燈號 散戶投資人

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