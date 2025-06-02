台股上周五（5月30日）因端午連假休市，惟當天摩台指、富台指，以及台指期夜盤齊跌，加上美股費城半導體與那斯達克指數也收黑，使得台股今（2）日進入6月第一個交易日恐承壓，面臨月線（21,270點）、季線（20,998點）保衛戰。

台股上周五因端午連假休市，不過摩台指、富台指仍正常交易，收盤分別下跌0.6%與0.4%，而上周五凌晨收盤的台指期夜盤則大跌270點、收21,060點，跌幅1.2%，領先加權指數跌破月線支撐，使得今日台股拉回修正壓力大增。

觀察籌碼面，上周外資賣超台股184.5億元，終止連五周買超，且上周四（5月29日）賣超206.6億元，期貨未平倉淨空單則大增3,810口至47,014口，再度逼近5萬口大關。

外資在股期雙市同步偏空操作，將影響本周市場信心。

不過，由於台股短線技術指標即將進入超賣區，如KD指標中的K值，上周四收盤已來到21，即將落入20以下，且台股本波就屬於技術性修正，市場預期跌幅不大，因此法人推估本周下半周大盤有機會再現反彈格局。

就中線來看，觀察時間序列周線層級的周KD指標，其中K值上升來到76.4，尚未進入80以上的超買區，顯示出來中線走勢還有上升的空間，法人因而預期，台股本周在短暫的修正調整之後，可望回歸多頭格局。