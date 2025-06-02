台股6月天「六多三空」可望挑戰年線 關稅仍是最大變數

台股本季來大起大落，加權指數高低落差4,573點。展望6月，富邦投顧董事長陳奕光等三大名師預期行情將多空交錯，關稅仍是最大不確定因素，整體而言利多大於利空。加權指數將箱型整理，下檔季線21,000點有撐，上檔可望挑戰年線22,300點。

綜合陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等看法，台股從低檔已大幅反彈逾4,500點，漲幅高達26%，高檔換手很正常。展望6月，台股有六大利多支撐，但要注意三利空。

首先是基本面。上市櫃公司將陸續公布5月營收，預期可望淡季不淡，交出不錯的成績。美國本周將公布製造業與非製造業指數、非農就業報告、工廠訂單等。市場預期經濟數據不會太差，Fed 6月雖不會降息，但下半年仍有機會降息。

其次，以季節性因素來看，過去十年，美股6月上漲次數達八次，台股則是七次，勝率高於5月。第三，籌碼清洗乾淨：5月底的融資餘額金額2,211億元，雖然仍高於5月初的2,088億元，但相較於3月底的3,003億元，仍大減近800億元之多。

第四，內資動能強：國安基金仍在場內，且新募台股ETF有利帶動新的資金進場。第五，新台幣強勢，有利吸引外資進場：新台幣5月急升逾2元，外資5月回補台股2,199億元，扭轉4月賣超614億元。第六，最近是上市櫃股東會旺季，通常會釋出利多展望。

不過，台股也要提防三利空。首先是關稅及經濟前景。半導體關稅是否豁免，可能要到7月初才能確定，市場將籠罩在高度不確定的氣氛下。至於美國經濟前景及公債殖利率變動，也將影響全球金融市場。

第二則是新台幣升值雖有利外資進場，但也會影響企業獲利及毛利率，將反映在半年報。第三是外資空單高達4.7萬口，依歷史經驗，只要空單在4萬口之上，台股就會承受較大的壓力。

看好族群方面，AI仍是法人共識。另外，可注意高息股及落後金融股。陳奕光更提出富邦勇士（BRAVES）投資策略，也就是庫藏股（Buybacks）、機器人（Robots）、AI（AI）、高息低股價淨值比價值股（V）、主動式及被動式ETF成分股（E）、受惠衛星及「星際之門」計畫的網通股（S）。