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富邦投顧董座：今年選股保鮮期短 勇士布局六大台股族群

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富邦投顧董事長陳奕光指出，台股短線大漲4,500點，近期將箱型整理，低檔21,000點有撐，高檔則有望挑戰22,000點。關稅仍是很大的不確定因素，但市場利多因素仍略多於利空因素。

陳奕光認為，台股的利多因素包括籌碼清洗乾淨、新台幣升值有利外資買超、股東會旺季有望創造嘉年華行情等。不過，要注意新台幣強勢影響企業毛利率、外資空單仍高達4.7萬口等利空因素。

在看好族群方面，陳奕光指出，今年選股的保鮮期很短，近期可以採用富邦勇士（BRAVES）投資策略，也就是庫藏股（Buybacks）、機器人（Robots）、人工智慧（AI）、高息低股價淨值比的價值股（V）、主動式及被動式ETF成分股（E）、受惠於衛星及「星際之門」計畫的網通股（S）。

陳奕 新台幣 富邦勇士

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