就市論勢／AI、升值概念股 聚光

盤勢分析

美國國際貿易法院裁定美國總統川普對等關稅無效並予以封殺，川普宣稱將動用「一切行政權力因應這項危機」，法院給行政部門最多10天停徵，但持平而論，關稅衝擊已淡，市場關注焦點移轉到債券與貨幣。

全球投資者持續減少美元資產投資，20年前，美元占全球外匯儲備比率超過70%，目前則已降至58%，下探1994年以來低點。市場對美元信心下降，歐洲央行（ECB）總裁拉加德認為是歐元強化國際地位的「絕佳機會」，歐元目前占比20%，未來可能緩步提高。

輝達上季財報差強人意，本季營收預估為450億美元，季增率僅2%，低於市場預期，主因H20晶片出口中國受限，衝擊80億美元營收，若有更低階產品賣入中國，營收可望優於預期，換言之，川普一念之間決定輝達營收成長空間。

輝達、蘋果與台積電（2330）是先進晶片的鐵三角，也是川普未來政策是否出現轉折的關鍵。

投資建議

進入股東會旺季，最近二周超過1,000家公司召開股東會，樂觀的CEO永遠看好未來，穩健CEO則是注重風險控管，共同點在於出口商認為「匯率衝擊大於關稅：關稅影響報價，而匯率衝擊獲利。」此外，無論科技廠與否，各公司都想連結AI題材吸引市場關注。

短線操作建議包括AI機器人、AI伺服器供應鏈、台積電供應鏈，以及新台幣升值概念股。