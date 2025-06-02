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蔡明彥專欄／市場追價保守 短線有壓

經濟日報／ 蔡明彥

台股上周行情受到關稅高低仍待釐清，加上隨美中關稅戰暫時休兵後，股市已急彈近3,000點，回到對等關稅推出前位置之上，但短線也開始面臨解套與獲利了結之雙重賣壓，加上年線反壓在上，市場追價氣氛保守。

上周主計總處調降今年GDP預估，然讓市場更留意的是，主計總處預估的上下半年成長率相差懸殊 : 上半年在關稅戰提前拉貨效應帶動出口暴漲之下，預估經濟成長率高達5.25%。

然而下半年由於企業已提前拉貨，且去年基期偏高，預期恐出現旺季不旺的情況，加上關稅談判結果未明，因此估計的經濟成長率陡降至1%。依過去台股與GDP關聯度來看，下半年走勢恐因此受壓抑。

從4月外銷接單數據來看，在提前拉貨效應下，今年4月外銷接單額遠高於往年季節性，然而仍然是AI產品一枝獨秀。但即使如此，以台積電（2330）等半導體、PCB產業為主的電子產業接單金額，與以手機、筆電、PC、平板等下游電子產品為主的資通訊產品接單金額差距卻日益擴大，兩者接單金額之比值（電子產品/資通訊產品）已由2023年的1.16倍增加至1.47倍。

這數據顯示，電子下游組裝產品除總市場成長趨緩外，台灣代工的歐美品牌市占率，已逐漸由大陸品牌與紅色供應鏈取代，我國外銷接單的成長後市對半導體產業的依賴恐有增無減，景氣、股市也就更加與半導體產業榮枯綁在一起，台積電的接單狀況要緊盯。

川普政府這次關稅戰，主要是採取出乎市場意料之外的手段多管齊下，想透過關稅手段來扭轉美國長年貿易與財政雙赤問題，包括對所有貿易對手國課徵高額關稅，一方面增加稅收，一方面施壓貿易對手國撤除美國認為的各種非關稅貿易障礙，進一步開放市場。

關稅也可能因廠商轉嫁而帶動進口物價上揚，同樣能抑制美國國內消費成長；再搭配匯率談判，要求貿易順差對手國匯率升值以改變雙方貿易條件，冀望因此增加美國商品出口競爭力。在治標方面，則擬透過租稅優惠吸引或強迫關鍵製造業重返美國，從根本來降低進口金額。

然而這些調整實難一步到位，因此，關稅不確定性對股市的困擾，恐須待幾個主要貿易順差國談判陸續底定，才有機會真正利空出盡。

目前已進入第2季的最後一個月，以目前亞洲貨幣走強趨勢來看，上周主管機關已提及新台幣每升貶1元，對壽險業獲利影響高達2,000億，將緊盯業者配息狀況。台幣走強同時也影響金融業海外資產評價，間接影響到業者在不動產放款的空間，加重打房後市場之降溫。

台幣升值也將導致外銷比重高的產業季報匯兌損益評價風險。此外，近期外電也在警示，由於日本央行近日長債發行不順，且通膨持續超標，恐有進一步升息的壓力，從而可能再度觸動類似4月時日圓套利交易的平倉賣壓，這些都是投資人操作上要留意的變數。

COMPUTEX中NVIDIA宣布GB200 AI伺服器將大量出貨，台灣AI相關產業供應鏈，尤其是散熱及高階CCL、玻纖布族群股價反彈走勢強勁，台積電ADR也重新站回所有均線之上，走勢明顯強於本土市場。

本周可觀察台積電補漲機會，方能帶動台股突破盤局。此外，由於新冠疫情來勢洶洶，節前已有不少資金轉往低基期的防疫概念股布局，也是短線操作上可留意的方向。

（作者是群益投顧董事長）

關稅 美國 台積電

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