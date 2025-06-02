一周盤前股市解析／航運、資產、重電 吸睛

台股上周四（29日）早盤衝高近250點後再度震盪走低，尾盤受MSCI調整盤後生效影響壓低翻黑，終場收上影線黑K，下跌10點、收在21,347點。分析師多認為，短線技術面持續弱化，近期操作宜提高警戒。

統一投顧協理陳晏平指出，聯準會最新公布的會議紀要，對經濟不確定性仍表示擔憂，並將持續關注通膨方向。

上市櫃公司整體5月營收將受新台幣升值影響，盤面類股輪動快速，但惟輝達財報優於預期，美國法院認為川普關稅有越權之舉下，將有利後市。

選股方向仍以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，推薦族群聚焦AI概念股、航運族群、資產營建、成衣製鞋、重電及能源等。

台新投顧協理范婉瑜認為，台股自4月低點反彈幅度超過二成，電金傳三大指數受短線漲多、匯率、關稅等因素交錯影響，短線陷入量縮整理，而端午假期過後，重大事件較少，量能有望回溫，但關稅等不確定性猶在，多頭助力較少。6月市場將關注股東會與除息行情，營運正向或可能調升股息的個股較有機會。