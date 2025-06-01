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未來一周美股四大觀察變數

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅，留意川普關稅動向、與各國貿易代表就關稅協議的談判進展等。

其次是美國聯準會（Fed）立場，可留意Fed會議紀錄，以及Fed官員對經濟、就業、通貨膨脹、利率、關稅等議題的看法。

第三是經濟數據，未來一周將公布的數據包括美國5月ISM製造業與非製造業指數、非農就業報告、4月JOLTs職缺、工廠訂單等。

第四是企業財報，未來一周公布財報的美國企業包括博通、慧與、MongoDB、Crowdstrike、Lululemon、Dollar General、Dollar Tree、PVH等。

富蘭克林投顧指出，根據Fastset到5月23日數據，預估S&P 500指數企業今年獲利將成長9.1%。其中，科技股將成長18%，在11大類股中最強。科技股仍有後市可期，可望受益於DeepSeek低成本人工智慧（AI）模型加速AI普及，這有利於積極布局AI的公司，特別是AI應用領域。

富蘭克林投顧指出，在美國貿易法院裁定川普對等關稅無效後，儘管仍可能因川普政府上訴或以其他法案繞過這項裁定而存在不確定性，但也預告未來川普政府將更難以在關稅政策上為所欲為，因此整體關稅影響應不會如市場最初預期的悲觀。

關稅 美國聯準會 富蘭克林投顧

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