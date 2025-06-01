領漲衝鋒股爆發力強 緯創、金像電等法人積極布局

台股近來持續震盪，市場資金快速輪動，投資人也積極尋找具備爆發力的標的。

觀察近期籌碼動向與股價表現，具備三大法人積極布局、近周股價強勢上攻，及首季每股盈餘（EPS）大於1元等三重優勢，包括緯創、金像電、奇鋐等15檔「領漲衝鋒股」，後市可期。

綜合統一投顧董事長黎方國、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清等表示，台股5月反彈後，法人積極加碼意味中長線看好，而股價強勢與獲利亮眼的個股，更將進一步吸引市場資金追捧，激勵強者恆強。

台股5月大漲1,112點，單月漲幅5.5%，三大法人共加碼2,048億元，篩選近十日吸引三大法人聯手加碼，近一周股價漲幅領先大盤，且首季EPS大於1元的15檔「領漲衝鋒股」，包括：緯創、金像電、奇鋐、文曄、廣達、矽格、智邦、美律、台光電、群電、貿聯-KY、緯穎、勤誠、技嘉、漢唐等，短線具備爆發力。

法人分析，美系CSP業者對於輝達（NVIDIA）GB200／GB300 NVL整機櫃的採購意願不變，預期今年GB200出貨量將逐季成長，GB300則預計於第4季開始出貨，台廠緯創、緯穎、廣達、技嘉等將同步受惠此趨勢，吸引近十日三大法人積極加碼，帶動股價逆勢走強。

奇鋐作為四大CSP的GB200水冷板模組的主要供應商，在AI伺服器散熱產品出貨強勁成長下，預估2025年其伺服器與網通領域的營收將年增99.5%，營收比重上看47.6%，展望樂觀。

台積電持續擴大投資，相關協力廠及設備廠成為最大的受惠者。

其中，漢唐反映在業績表現上，獲利連三季創下新高，4月營收也寫下月年雙增，激勵股價近日逆勢走強。

群電受惠美國對等關稅90天寬限期，帶動急單效應，法人紛紛預期第2季營運動能將明顯轉強，激勵端午連假前29日投信大買，推升股價「價漲量增」，頗有走出新一波多頭漲勢的機會。