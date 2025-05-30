一周熱門零股／高股息 ETF、台積電火熱

台股本周零股市場焦點，在於川普等政策不確定性、輝達財報等因素上，由於市場陷入觀望中，零股投資人進場意願不足，交投持續退燒，而高股息等ETF則填補交易缺口，是全周市場的熱門交易標的。

市場專家指出，近期隨眾議院通過大而美減稅法案，市場對美國財政擔憂升溫，美元資產再度面臨賣壓，加上川普歐美貿易談判未能取得進展，打擊風險情緒。不過，紐約曼哈頓美國國際貿易法院裁決，支持由民主黨領導的州政府和小企業團體提出的告訴，川普關稅遭法院封殺中，帶動美股走勢，而台股在新台幣失守30元整數大關後，遲遲未能站回，引發市場疑慮，連帶壓抑行情走勢，也影響零股投資人進場意願。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息、元大高股息、台積電、元大台灣50、鴻海、元大台灣高息低波、富邦台50、緯創、聯發科，十檔標的四天交易量從627萬股至134萬股，較上周的949萬股至215萬股，降溫幅度超出市場預期。

零股市場未來焦點，法人圈多認為，在日前穆迪調降美債評等後，雖然不像過去引發市場大震盪，但是美債殖利率仍然出現蠢動，30年期美債殖利率一度突破5%，目前則在5%附近，兩年期則是站上4%。

其中，日前美國財政部標售的新債，20年期新債得標利率達到5.047%，顯著高於過去六次拍賣的平均值4.613%，未來市場的變化，將左右國際資金流向與股市漲跌，也是零股市場後續值得留意的焦點。