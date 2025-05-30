就市論勢／IC 設計、邊緣運算 吸睛

盤面分析

台股周四開高收平，指數在MSCI半年度調整生效影響下，終場從上漲拉回至微幅下跌0.05%，下跌10點、收21,347點，單日成交量4,562億元。昨（30）日台股因進入端午連假而休市，總計台股周線連二黑，四個交易日下跌304點，跌幅1.4%，日均量3,526億元；而5月台股大漲1,112點，漲幅5.5%。

29日最受市場關注的新聞，為美國貿易法庭裁決駁回川普加徵對等關稅權力，裁定川普這波全面性關稅措施已踰越權限，對此市場樂觀回應，不過目前白宮已提出上訴，最終判決須待美國最高法院裁定。整體而言，該訊息確實提振市場風險偏好，也有利於關稅變數下降，讓市場重新回到題材面和基本面，且由於6月中旬前國內外並未有重大風險事件，市場將重新聚焦股東會與除權息行情，對於營運表現亮眼、股息佳的個股有利。

輝達釋出優於預期的營收與獲利表現，雖然財測微幅低於市場共識，但主要是受到中國大陸出貨受限未解影響。Blackwell量產順利，市場也期待最新的GB300將於明年出貨，而GB200已進入全面生產階段，包括微軟、OpenAI等雲端服務業者皆大規模部署，不僅再度讓資金聚焦AI題材，也能提振台廠相關供應鏈表現。

投資建議

國內外大型風險暫緩，但仍須留意變數並未完全消除。國際方面，後續美國經貿政策變化仍存在風險，尤其美國財政部匯率報告尚未公布，不排除成為川普下一個使用的工具，至於國內則須留意台股整體5月營收勢必受貨幣升值影響，預計金融市場仍將隨消息面震盪，台股指數區間震盪類股快速輪動機率較大。

選股方面，看好AI為市場主流且發展趨勢鮮明，IC設計、邊緣運算依舊可持續布局，半導體製造、Edge AI等亦可納入科技股看好標的，而為降低波動風險，選股不妨均衡布局，除科技外，消費性及非必要性消費品、金融、高殖利率等亦可留意。